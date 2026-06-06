Marvin Bracy-Williams sai 12 vuoden kilpailukiellon ja ilmoitti lopettavansa uransa.

Yhdysvaltalainen pikajuoksun arvokisamitalisti Marvin Bracy-Williams on saanut 12 vuoden kilpailukiellon kolmannesta dopingrikkomuksestaan, Yhdysvaltain antidopingtoimisto Usada kertoo tiedotteessaan.

Tuorein rike oli se, että Bracy-Williams oli laiminlyönyt olinpaikkatietojen ilmoittamisen kolmesti vuoden aikana. Laiminlyönnit tapahtuivat heinäkuussa 2025, helmikuussa 2026 ja huhtikuussa 2026.

32-vuotias pikajuksija kertoi perjantaina Usadalle aikomuksestaan lopettaa uransa.

Vasta viime vuoden marraskuussa Bracy-Williams asetettiin kolmen vuoden ja yhdeksän kuukauden kilpailukieltoon. Hän oli olinpaikkatietojen ilmoittamisen laiminlyönnin lisäksi käyttänyt testosteronia ja yrittänyt myös kajota dopingtutkintaan.

Bracy-Williams kilpaili toukokuun lopussa Las Vegasissa Enhanced Gamesissa, jossa dopingaineiden käyttö on sallittua. Hän sijoittui 100 metrillä kolmas ajalla 10,39.

Voittoon juoksi ajalla 9,97 maanmies Fred Kerley, joka kärsii parhaillaan kilpailukieltoa juuri olinpaikkatietojen laiminlyönnistä.

MM-mitaleita

Bracy-Williamsin 100 metrin ennätys on 9,85. Hän juoksi vuonna 2022 Eugenessa hopealle sekä henkilökohtaisessa 100 metrin kilpailussa että 4x100 metrin viestissä.

MM-hallikisoissa hän on saavuttanut 60 metrillä yhden hopean ja yhden pronssin.