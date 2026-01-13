Axiosin viranomaislähteen mukaan Trumpin hallinnossa monet ovat yllättyneet entisen kruununprinssin suosiosta mielenosoittajien keskuudessa.
Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff tapasi viikonloppuna salaisesti Iranin oppositiohahmo Reza Pahlavin. Asiasta kertoo yhdysvaltalaismedia Axios viranomaislähteeseen viitaten.
Vuonna 1979 syrjäytetyn Iranin shaahin poika Pahlavi on maanpaossa Yhdysvalloissa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto ei Iranin mielenosoitusten alkaessa asettunut suoraan tukemaan Pahlavia. Axiosin viranomaislähteen mukaan shaahin pojan kannatus mielenosoittajien keskuudessa on kuitenkin yllättänyt monet Trumpin hallinnossa.
Pahlavi sanoi sunnuntaina yhdysvaltalaiselle Fox News -kanavalle valmistautuvansa palaamaan Iraniin ensimmäisen tilaisuuden tullen ja ajavansa maan siirtymää demokratiaan.
Pahlavi oli hollantilaisen Gamaan-tutkimussäätiön vuonna 2024 toteuteuttamassa mielipidetutkimuksessa selkeästi suosituin oppositionimi iranilaisten keskuudessa.
Tutkimuksen mukaan noin kolmasosa iranilaisista kannatti Pahlavia. Säätiön johtajan Ammar Malekin mukaan toisaalta noin kolmannes iranilaisista oli jyrkästi Pahlavia vastaan.