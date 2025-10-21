Sosiaalisessa mediassa kiertää vinkki, jonka mukaan huuliherpestä voisi hoitaa hammastahnalla. Proviisori kertoo, miksi ei kannata.
Suupielen huuliherpeksen eli yskänrokon aiheuttaa useimmiten Herpes simplex -virus-1. Herpesrakkulat ovat ikävän näköisiä ja usein kivuliaita.
Sosiaalisessa mediassa moni vannoo hammastahnan nimeen huuliherpeksen hoidossa.
Proviisori Jenni Sainion mukaan kikka voi kääntyä jopa itseään vastaan.
Suositusten vastainen tapa
Nykysuositusten mukaan haavaa, joka myös herpesrakkula on, ei pitäisi missään nimessä kuivattaa.