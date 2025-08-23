Mikä on "Ozempic-vagina"? Termi voi hämmentää

Laihdutuslääke semaglutidi voi johtaa muutoksiin, joista puhutaan somelempinimellä "Ozempic-vulva".

"Ozempic-naama", "Ozempic-takamus", ohentuneet hiukset. Laihdutuslääkkeen semaglutidin moninaisista vaikutuksista on uutisoitu jo pitkään.

Nyt listaan voidaan lisätä "Ozempic-vulvana" tai "Ozempic-vaginana" tunnettu tila.

– "Ozempic-vagina" voi kuulostaa jälleen yhdeltä keksityltä tilalta, jonka tarkoitus on saada naiset huolehtimaan kehoistaan. Ihan kuin kaipaisimme lisää sellaisia, Glamour-lehti sanailee.

– Masentavaa kyllä, konseptiin liittyy kuitenkin totuuden siemen.

Mikä on "Ozempic-vulva"?

"Ozempic-vulva" ei ole virallinen sivuvaikutus. Se on somenimitys ilmiölle, joka liittyy semaglutidin käyttöön.

Glamourin haastatteleman gynekologi Anne Hendersonin mukaan nopea painonpudotus voi johtaa myös lihasmassan katoamiseen. Massaa voi kadota kaikkialta – myös alapäästä.

Nopea laihtuminen voi johtaa ulompien häpyhuulten roikkumiseen, emättimen lihasten heikkouteen ja emättimen kuivuuteen. Lihaksia voi kadota myös lantionpohjasta.

Gynekologi Prabha Sivaraman kertoi Cosmopolitanille, ettei semaglutidi suoraan vaikuta vaginaan tai vulvaan, mutta nopea painonpudotus voi vaikuttaa.

– Merkittävä painonpudotus voi vähentää rasvaa häpykummulla ja isoissa häpyhuulissa, mikä muuttaa vulvan ulkonäköä, hän kuvaa.

Sivaramanin mukaan nopea painonpudotus kaipaa rinnalleen tasapainoista ravintoa ja liikuntaa. Ilman näitä lihasmassaa voi kadota.

– Se heikentää keskivartalon lihaksia, mukaan lukien lantionpohjan lihaksia.

Muutos voi ajaa turhiin kauneusoperaatioihin

Lihasongelmia voi taklata esimerkiksi lantionpohjaharjoituksin tai fysioterapian avulla. Myös alapään kuivuuteen on olemassa lääkkeitä.

Häpyhuulten roikkuminen ei ole vaarallista eikä se vaikuta esimerkiksi hedelmällisyyteen.

Glamourin mukaan ulkonäköpaineet saattavat kuitenkin altistaa painoa pudottaneen "kalliille, kivuliaille ja jopa vaarallisille lääketieteellisille toimenpiteille", sillä häpyhuuliin on mahdollista ruiskuttaa täyteaineita.

Toimenpide tunnetaan englanniksi nimellä "labia puffing".

Se voi kuitenkin aiheuttaa esimerkiksi arpeutumista, infektioita ja jopa tuntopuutoksia. Vaikutuskin on väliaikainen.

Synnytyslääkäri ja gynekologi Penny Law tuomitsi pistokset täysin turhiksi, ellei niille ole lääketieteellistä perustaa. Esteettisistä syistä pistoksia ei siis kannata ottaa.

– Toimenpide on seurausta pornoteollisuudesta, jonka mukaan naisilla tulisi olla "täydelliset" sukupuolielimet, Law toteaa.

Vaginan tai vulvan muutoksista kannattaa aina keskustella lääkärin kanssa, jotta muut syyt muutoksiin voidaan sulkea pois.

