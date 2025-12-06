Talipunkki (Demodex) on vain mikroskoopilla havaittava, silmäluomissa sekä ripsien ja ihon karvatupeissa viihtyvä eläin, joka mutustelee talia ja ihosoluja.
Jos punkit ovat äityneet silmäluomilla ongelmaksi asti, saattaa siellä asustella satoja talipunkkeja.
Punkkijoukko voi aiheuttaa useita ongelmia, esimerkiksi tukkia kyyneleeseen öljyä erittäviä rauhasia, tulehduttaa luomia sekä ärsyttää silmiä. Tästä seuraa usein silmien kuivuminen, Instumentarium kertoo tiedotteessaan.
Jos punkkijoukko oireilee kasvojen iholla, oireisiin voivat kuulua Cleveland Clinicin mukaan esimerkiksi karhean tuntuinen iho, punoitus ja poltteleva tunne.
Talipunkkiarmeija voi aiheuttaa tulehduksen luomilla.Shutterstock
– Öisin talipunkit vaeltavat ihmisen kasvoilla. Kun punkki kuolee noin neljän viikon iässä, se ikään kuin räjähtää silmäluomeen ja levittää haitallisia bakteereja, Aija Hirsimäki sanoo.
Talipunkin riskiryhmään kuuluvat esimerkiksi ruusufinnistä kärsivät, ikääntyneet, pitkäaikaissairaat, immuunipuolustukseltan heikentyneet sekä kosmetiikan suurkuluttajat. Sukupuolella ei ole merkitystä.
– Naisilla tyypillinen virhe on puolitiehen jäävä meikkien ja ripsienpidennysten puhdistaminen. Miehet taas saattavat unohtaa, että silmien alue pitää ylipäätään pestä joka päivä, sanoo Hirsimäki.
Jos luomien ja kasvojen hygieniaa laiminlyö, myös nuorten luomilla punkit voivat villiintyä.
Silmissä viihtyvistä talipunkeista voi päästä eroon esimerkiksi optikkoliikkeiden kuivasilmäklinikoilla tehtävillä IPL-valoimpulssihoidoilla.
Niin ikään eri optikkoliikkeiden kuivasilmäklinikoilta sekä apteekeista saa myös kotihoitoa varten teepuuöljyä sisältäviä puhdistusliinoja, joiden käytöstä on kansainvälisen, moniammatillisen tutkimusverkoston TFOS:n suositus.
– Haluan korostaa, että teepuuöljy on silmälle toksinen aine. Mitä tahansa teepuuöljyä ei saa lähteä käyttämään omin päin, Hirsimäki sanoo.
Talipunkit voivat villiintyä silmäluomilla.Shutterstock
Onkin tärkeää, että ammattilainen varmistaa ensin, että kyse todella on talipunkin liikakasvusta.
Hirsimäen mukaan osalla hoito alkaa tehota jo päivissä, mutta kuuria on syytä jatkaa saatujen ohjeiden mukaan. Punkeista ei kuitenkaan tarvitse kokonaan päästä eroon.
Mitä silmät kertovat terveydestä? Juttu jatkuu videon alla.
11:23Mitä silmäsi kertovat terveydestäsi ja kuinka usein näköä pitäisi tarkastuttaa? Haastattelussa Specsaversin johtava optikko Oskari Lehvonen ja Terveystalon silmälääkäri Matti Seppänen.
Kostutustipoilla ei pääse punkeista eroon
Jos oireisiinsa käyttää vääriä keinoja, tilanne voi jopa pahentua, optometristi varoittaa.
– Kostutustipat voivat helpottaa oireita, mutta niillä ei pääse punkeista eroon.
Lisäksi Hirsimäen mukaan pitkäaikainen kortisonihoito voi jopa lisätä punkkiongelmaa.
Instumentariumin kyselyyn vastanneista suomalaisista aikuisista 60 prosenttia kärsii kuivasilmäisyydestä. Hirsimäki epäilee, että monissa tapauksissa taustalla voivat olla talipunkit.
– Uskallan väittää, että meillä Suomessa on kymmeniä tuhansia talipunkeista kärsiviä.
Talipunkit olivatkin toiseksi yleisin löydös meibomin rauhasten toimintahäiriön jälkeen Instumentariumin kuivasilmäklinikalla vuosina 2024–2025. Tutkimusten mukaan meibomin rauhasten toimintahäiriönkin taustalla voi tosin piillä talipunkkiongelma.