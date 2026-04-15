FC Barcelonan hyökkääjä Raphinha hyökkäsi voimakkaasti tuomarointia vastaan jalkapallon Mestarien liigan puolivälierissä. Barcelona hävisi Atletico Madridille yhteismaalein 2–3 pelattuaan molemmat osaottelut loppuun yhden miehen vajaalla.

Molemmista otteluista loukkaantumisen vuoksi sivussa ollut brasilialainen syytti otteluissa erotuomareina toimineita Clement Turpinia ja Istvan Kovacsia Barcelonan "ryöstämisestä".

– Mielestäni se oli ryöstö – eikä vain tämä toinen ottelu vaan ensimmäinen myös. Tuomarointi oli todella huonoa. Hänen (Turpinin) tekemänsä päätökset olivat uskomattomia. Haluan todella ymmärtää, miksi he pelkäsivät niin paljon sitä, että Barcelona tulee ja voittaa.

Barcelona ja Atletico kohtasivat Mestarien liigan pudotuspeleissä nyt kolmatta kertaa, ja Atletico on mennyt joka kerta otteluparista jatkoon.

– Tämä ottelupari oli harhaanjohtava. Kaikki voivat tehdä virheitä, kaikki ovat ihmisiä, mutta kun virheet toistuvat täsmälleen samalla tavalla, se on mielestäni asia, johon on kiinnitettävä huomiota.

Viime viikon ensimmäisessä osassa Kovacs ajoi Pau Cubarsin kentältä suoralla punaisella kortilla videotarkistuksen jälkeen 42. minuutilla. Cubarsi kaatoi Giuliano Simeonen alimpana pelaajana, ja Julian Alvarez teki tästä seuranneesta vapaapotkusta Atleticon ensimmäisen maalin.