Ydinenergialain muutoksen myötä Suomeen voitaisiin tuoda ydinaseita. SDP:n kansanedustaja muistuttaa riskien arvioimisesta.

Hallitus on muuttamassa ydinenergialakia, mikä tarkoittaa, että tiukan paikan tullen Suomen maaperälle voisi tuoda ydinaseita.

Lakimuutos etenee eduskunnassa äänestykseen ensi viikolla. Sitä vastaan ovat Vasemmistoliitto, SDP ja Vihreät.

Teemaa puitiin Huomenta Suomessa yhdessä SDP:n kansanedustaja Mika Karin sekä Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Auton kanssa. Molemmat ovat puolustusvaliokunnan jäseniä. Katso keskustelu kokonaisuudessaan yltä.

Autto: Tuo maksimaalista turvaa

Kansalainen voi pohtia seuraavaa: hallitus sanoo, että lain muuttaminen on välttämätöntä, mutta mitään tarvetta sille laille ei ikään kuin ole. Ei ole siis tarvetta tuoda Suomeen ydinaseita eikä sitä haluta. Miksi siis pitäisi muuttaa lakia, jos sitä koskaan ei tarvita?

Auton mukaan kaiken sen työn, jota tällä hetkellä tehdään Suomen puolustuksen vahvistamiseksi, tarkoitus on välttää sota.

– Kun pelote ja tässä tapauksessa nimenomaan liittokunnan tuoma yhteinen pelote on riittävän vahva, silloin myös sen tuoma turva on maksimaalinen, hän kertoo.

– Suomen merkitys tämän ydinasepelotteen rakentamisen kannalta on osoittautunut sillä tavoin tärkeäksi, että vaikka tietysti jo nykyisellään olemme täysimääräisesti tämän yhteisen ydinaseen tuoman turvan piirissä, jotta se yhteinen turva on mahdollisimman vahva, siksi tämä lakimuutos on välttämätön.

Kari: Riskejä ei arvioitu riittävästi

SDP:n Kari toteaa perustelun kuulostavan "hallituksen perustelulta". Karin mukaan valiokuntakäsittelyssä asiantuntijat nostivat myös esille Auton kuvaamia asioita, mutta riskejä ydinenergialain muuttamiselle ei hallituksen esityksessä arvioida riittävästi.