Atletico Madrid selvisi Mestarien liigan välieriin ja pudotti FC Barcelonan.

Atletico Madrid oli voittanut FC Barcelonan jalkapallon Mestarien liigan puolivälierien avausosassa vieraissa 2–0. Barcelona kiri kuitenkin toisessa osassa jo 24 minuutissa otteluparin tasoihin.

Barcelonan avausmaali syntyi jo neljännellä peliminuutilla. Atleticon ranskalaispuolustaja Clement Lenglet sähelsi pallon ex-seuransa haltuun, ja Lamine Yamal heilutti reppua.

24. minuutilla Ferran Torres pääsi Lenglet'n vierestä puikkaamaan nokikkain Atletico-maalivahti Juan Musson kanssa. Lenglet yritti töniä mutta jäi auttamatta toiseksi, ja Torres maalasi.

MTV Urheilun selostaja Tuomas Virkkunen oli varma, ettei Atleticon päävalmentaja Diego Simeone ollut Lenglet'n puolustamiseen tyytyväinen.

– Nyt täytyy sanoa, että tästäkin tulee Simeonelta sellaista verbaalista ruoskaa kuin vain voi tulla. Lenglet ei ole tämän ottelun tasolla – Langlee ei ole tämän ottelun tasolla, Virkkunen tylytti.