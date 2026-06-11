Turun Varissuolla tapahtuneesta, 7-vuotiaan lapsen hengen vaatineesta liikenneonnettomuudesta on selvinnyt uutta tietoa. Poliisin mukaan bussi tuli kolmion takaa lapsen päälle.
Turun Varissuolla tapahtui viime keskiviikkona 3. kesäkuuta vakava onnettomuus, jossa bussi törmäsi 7-vuotiaaseen lapseen. Lapsi kuoli onnettomuuspaikalle.
Nyt tapauksen esitutkinta on edennyt, Lounais-Suomen poliisi tiedottaa. Viranomaisten tietojen mukaan bussin kuljettaja ajoi kärkikolmion takaa ja törmäsi suojatiellä pyöräilleeseen lapseen.
Onnettomuus tapahtui Littoistentien ja Karvataskunkadun risteyksessä suojatiellä iltakahdeksan jälkeen.
1:10MTV kävi onnettomuuspaikalla 4. kesäkuuta. Paikallinen asukas kertoi, kuinka vaarallinen risteys on.
– Poliisi on kuullut linja-auton kuljettajaa ja useita tilanteen silminnäkijöitä. Olemme myös taltioineen asiaan liittyvää kuvamateriaalia ja tehneet teknistä tutkintaa, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Riikka Laaksonen Lounais-Suomen poliisilaitokselta.
Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.
Poliisi jatkaa asian esitutkintaa, ja tapaus siirtyy sen jälkeen syyteharkintaan.