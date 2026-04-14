Hugo Ekitiken loukkaantuminen hiljensi Anfieldin.
Liverpoolin Hugo Ekitike loukkaantui jalkapallon Mestarien liigan toisessa puolivälieräottelussa Paris Saint-Germainia vastaan.
Ranskalaishyökkääjä kaatui kontaktittomassa tilanteessa avauspuoliajalla ja Anfieldin stadion hiljeni. Mahdollisesti akillesjännevamman kokenut Ekitike kuljetettiin paareilla pois kentältä.
Hänen tilalleen kentälle tuli Mohamed Salah.
Toinen osaottelu on 0–0. PSG voitti avausosan kotonaan 2–0.