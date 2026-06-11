New York Knicksin ottelua oli seuraamassa liuta supertähtiä.
New York Knicks teki NBA-finaaliottelussa huiman loppukirin 29 pisteen takaa ja voitti San Antonio Spursin vain 1,2 sekuntia ennen ottelun päättymistä. Torstaiaamuna Suomen aikaa pelatun ottelun voitettuaan Knicks on enää yhden voiton päässä mestaruudesta.
Joukkueen historiallinen loppukiri villitsi maailmantähtiä, jotka olivat saapuneet paikalle seuraamaan ottelua. Muun muassa laulaja Taylor Swift tuuletti riehakkaasti Knicksin tuodessa voiton kotiin.
Paikalla yleisössä oli myös muita supertähtiä, kuten tosi-tv-tähti Kylie Jenner ja hänen kumppaninsa, näyttelijä Timothée Chalamet. Ottelun puoliajalla esiintyi legendaarinen hip hop -yhtye Wu-Tang Clan.
Katso kooste ottelun tähtivieraista yllä olevalta videolta!
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