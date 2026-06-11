7–14-vuotiailla nuorilla on nyt mahdollisuus saada Mobilepay-sovellus puhelimeensa.

Mobilepay on lanseerannut oman version nuorille. 7–14-vuotiaan on nyt mahdollisuus ladata sovellus puhelimeensa, jos hänellä on oma pankkitili, soveltuva puhelin, Mobilepay-sovellus ja huoltajien lupa.

– Nuorille voi nyt lähettää rahaa yhtä helposti kuin muillekin perheenjäsenille. Nuoret taas saavat enemmän vastuuta ja vapautta omien taskurahojen käyttöön ja taloustaitojen opetteluun, Perttu Kröger, Vipps Mobilepayn Suomen maajohtaja kertoo tiedotteessa.

Sovellus toimii sähkörahalla, eikä siihen tarvita maksukorttia. Sähkörahatilille voi lähettää nuorelle vaikkapa viikkorahaa, ja nuori itse pystyy sähkörahatililtään lähettämään rahaa muille käyttäjille tai maksamaan kaupoissa, joista löytyy kauppiaan Mobilepay-lyhytnumero tai QR-koodi.

Myös matkalippusovelluksissa lipun voi ostaa Mobilepaylla, tiedotteessa kerrotaan.

Huoltajat voivat niin aktivoida kuin estää kaikki toiminnallisuudet. Lisäksi huoltajat näkevät kaikki nuoren tapahtumat.

– Mobilepay vaatii aina pin-koodin tai biometrisen tunnistautumisen ja huoltajat voivat valvoa ja hallinnoida nuoren rahankäyttöä oman sovelluksensa kautta, Kröger sanoo.

Molemmilla huoltajilla hallintaoikeudet

Saadakseen Mobilepayn nuoren pitää ladata sovellus sovelluskaupasta, ja valita "Olen alle 15-vuotias".