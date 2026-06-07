Ensi torstaina käynnistyvien jalkapallon MM-kisojen seuratuimpiin maihin kuuluva Portugali voitti toiseksi viimeisessä harjoitusottelussaan Chilen maalein 2–1. Valmistavan ottelun tuntua ei kuitenkaan ollut ilmassa, kun juuri ennen taukovihellystä joukkueiden pelaajien välille rähähti käyntiin nujakka, josta ei selvitty ilman punaisia kortteja.

Ensimmäinen puoliaika oli juuri päättymässä, kun Portugalin laitahyökkääjä Rafael Leao haastoi vasemmalta ja Chilen Felipe Faundez taklasi tämän irti pallosta. Jatkotilanteeseen ryntäsi Portugalin Joao Cancelo, jonka kaksinkamppailu Faundezin kanssa äityi useiden pelaajien väliseksi rähinäksi.

Torikokouksen tiimellyksessä erityisesti Leao ja Chilen Ivan Roman sydämistyivät toisiinsa. Hetken tönimisen jälkeen Leao tuuppasi Romanin nurmen pintaan ja pian italialaiserotuomari Luca Zufferli nosti jo molemmille punaista korttia.

Muutaman vuoden takaisesta huippuvireestään taantunut Leao on tuskaillut tehojensa kanssa niin seura- kuin maajoukkuessakin. AC Milanin paidassa edellinen maali syntyi maaliskuun ensimmäinen päivä Cremonesea vastaan. Sittemmin Leao on pelannut kaikki kilpailut huomioiden kymmenen ottelua ilman tehtyä maalia. Maajoukkueessa Leao on osunut viimeksi marraskuussa 2024.

Toisella puoliajalla Portugali iski minuuteilla 58 ja 75, maalintekijöinä Real Sociedadille kahdeksan maalia La Ligassa tällä kaudella tehnyt Goncalo Guedes ja Valioliigan parhaaksi pelaajaksi valittu Bruno Fernandes. Chilen kavennuksesta vastasi lisäajalla Lucas Cepeda.

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