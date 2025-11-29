Asiantuntijat varoittavat Ukrainan olevan vaarassa hävitä sodan ilman merkittäviä muutoksia lännen tuessa, kertoo saksalaismedia Bild.
Ukrainan tilanne on kääntynyt yhä synkemmäksi Venäjän lisätessä painetta rintamalla. Asiasta uutisoi saksalaismedia Bild.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on samanaikaisesti keskellä kotimaansa poliittista kriisiä. Korruptioskandaali johti hänen läheisen avustajansa ja pääneuvottelijansa Andri Jermakin eroon.
Myös ulkopoliittinen paine kasvoi, kun Donald Trump esitteli Ukrainan johdolle rauhansuunnitelmansa. Se edellyttäisi muun muassa alueiden luovuttamista Venäjälle ja Ukrainan armeijan merkittävää pienentämistä.
Ukrainan valtuuskunta matkustaa viikonloppuna Yhdysvaltoihin keskustelemaan ehdotuksesta.
Yksi alkuperäisen 28-kohtaisen rauhansuunnitelman kohdista sitoisi Ukrainan olemaan koskaan liittymättä puolustusliitto Natoon sekä Nato-maita olemaan hyväksymättä sitä.