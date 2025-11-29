Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on samanaikaisesti keskellä kotimaansa poliittista kriisiä. Korruptioskandaali johti hänen läheisen avustajansa ja pääneuvottelijansa Andri Jermakin eroon.

Jyrkkiä arvioita

Saksalainen politiikan tutkija Claudia Major varoittaa, että ilman poliittisia, taloudellisia ja sotilaallisia muutoksia Ukraina on vaarassa hävitä sodan. Saksalainen kansainvälisen politiikan tutkija ja kirjailija Carlo Masalan mukaan pahimmassa tapauksessa ”Venäjä voittaa, Ukraina tuhoutuu ja myös vanha länsi horjuu”.

Kritiikkiä länttä kohtaan

Saksalaisasiantuntijat kritisoivat länttä ja erityisesti Saksaa liian hitaasta avusta ja päätöksenteosta etenkin sodan alkuvaiheessa. Maata arvosteltiin laajalti vuonna 2023, kun maa ei sisällyttänyt Leopard 2 -panssarivaunuja apupakettiinsa. Saksan vatulointi etenkin Ukrainan kesän 2023 vastahyökkäyksen tukemisessa saa ankaraa kritiikkiä. Heidän mukaansa varhaisempi ja vahvempi tuki, sekä nopeammat sanktiot olisivat voineet muuttaa sodan kulkua.