Yhdysvaltojen rauhansuunnitelmaa on kritisoitu laajasti ja sittemmin muutettu neuvotteluiden tuloksena.
Yhdysvaltojen 28-kohtainen rauhansuunnitelma Ukrainaan pohjautuu aiempaa tiedettyä enemmän Venäjän näkökulmiin, kertoo uutistoimisto Reuters.
Reutersin mukaan Yhdysvaltojen suunnitelma perustui Venäjän toimittamaan epäviralliseen asiakirjaan, jossa Kreml määritteli, millä ehdoilla se on valmis lopettamaan Ukrainassa käymänsä hyökkäyssodan.
Asiasta kertoo uutistoimistolle kolme lähdettä.
Yhdysvaltojen ulkoministeriö ei vastannut Reutersin kommenttipyyntöön, kuten eivät myöskään, Venäjän ja Ukrainan Yhdysvaltojen suurlähetystöt.
Reuters kertoi kyseisen venäläisdokumentin olemassaolosta jo lokakuussa. Vasta nyt selvisi, että asiakirja oli "avainroolissa" 28-kohdan rauhansuunnitelmassa, Reuters kirjoittaa.
Ukrainassa ja Euroopassa Yhdysvaltojen suunnitelmaa on kritisoitu laajalti ja sitä on pidetty jopa Ukrainan antautumisasiakirjana.
Reutersin mukaan on "epäselvää", miksi presidentti Donald Trumpin hallinto nojasi niin vahvasti Venäjän asiakirjaan luonnostellessaan rauhansuunnitelmaansa.