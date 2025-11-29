Ukrainan neuvottelijoita on matkalla Yhdysvaltoihin keskustelemaan mahdollisesta rauhansopimuksesta.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo viestipalvelu X:ssä, että neuvottelujen tavoitteena on sopia askelmerkeistä sodan päättämiseksi.
Yhdysvaltojen erityislähettiläs Steve Witkoff on ensi viikolla matkustamassa Moskovaan.
Lehtitietojen mukaan Yhdysvallat on aikeissa tunnustaa Venäjän hallitsevan Krimin niemimaata ja muita miehittämiään alueita Ukrainassa saadakseen rauhansopimuksen aikaan.