Oulun Kärpät on alisuorittanut kuluvalla SM-liigakaudella pahasti. Viime keväänä KalPan mestariksi johdattaneen Petri Karjalaisen miehistöllä tulee runkosarjan loppusuoralla kiire kääntää kurssinsa, jotta paikka pudotuspeleissä vielä aukeaisi.

Kun runkosarjassa mennään jo tukevasti viimeistä kolmannesta, Kärpät on sarjataulukossa sijalla 15 eli toiseksi viimeisenä. Eroa sijalla 12 eli viimeisessä pudotuspelipaikassa kiinni olevaan Jukureihin on neljä pistettä, ja mikkeliläisillä on kaksi peliä vähemmän pelattuna.

Kärppien alhoa käytiin läpi Hockey Night Maanantai -ohjelmassa, jossa kävi ilmi, että esimerkiksi Veikkauksen antama todennäköisyys Kärppien pudotuspelipaikalle on tässä kohtaa vain 34 prosenttia.

– Kärpät alisuorittaa taas kerran, juontaja Jukka Lohva toteaa asiantuntija Antti-Jussi Niemelle ykskantaan.

Kun joukkueiden pistesaaliita verrataan Wisehockey-datan perusteella laskettuun olettamaan, Kärppien erotus on miinussuuntaan SM-liigan neljänneksi suurin, reilut seitsemän pistettä.

– Kärppien peli on sekavaa, tosi ailahtelevaa. Puolustus ei ole hyvä, Niemi listaa ja nostaa puolustuksesta ainoaksi koko kauden onnistujaksi Jiri Tichacekin.

Alkukaudesta Kärpät joutui tulemaan toimeen 17 ottelua ilman ykkösvahtiaan Niklas Rubinia, joka loukkaantui jo kauden neljännen ottelun ensi minuuteilla. 30-vuotias ruotsalainen palkittiin viime kaudella Ässissä SM-liigan parhaana maalivahtina.

– Vaikka tässä (älykiekkodatassa) on totta kai laskettu vaikka mitä, mutta hyvin paljon se korreloi myös maalivahtipeliin ja laukaisutehokkuuteen. Totta kai Kärpät tekee paljon maaleja, mutta päästää myös. Ja alivoima on huonoa, Niemi sanoo.