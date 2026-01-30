Vahvoilla resursseilla operoiva Rauman Lukko on valahtanut viiden ottelun kuntopuntarissa jääkiekon SM-liigan jumbosijalle. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi nostaa kurssin korjaamista ajatellen tärkeimmäksi yksittäiseksi henkilöksi maalivahtivalmentaja Ari Moisasen.

Lukko on parin viime viikon aikana hävinnyt kaikki viisi otteluaan. Samalla sen sijoitus sarjataulukossa on valahtanut toiselta sijalta kuudenneksi.

Silmään on pistänyt etenkin maalivahtiosasto – eikä järin hyvässä.

12 vuoden tauon jälkeen SM-liigaan palannut Lukko-kasvatti Antti Raanta, 36, on vaihdettu maalilta kahdesti jo ensimmäisessä erässä, ja urallaan yli 300 ottelua NHL:ssä pelanneen konkarivahdin torjuntaprosentti tällä ajanjaksolla on 78.

Tulokaskauttaan SM-liigassa pelaavan Daniel Salosen, 20, vastaava lukema on 85.

Tolppien väli on siis viime viikkoina jättänyt kosolti toivomisen varaa.

– Kokenut maalivahtivalmentaja Ari Moisanen on kaikkein isoimmassa ruudussa tänä keväänä. Miten hän onnistuu saamaan nämä maalivahdit taas henkisesti tolpilleen niin, että alkaa koppi tarttua? Tuollaiset prosentit vaikuttivat jo peliin, eli pelaajat vajoavat maalivahtien mukana. Sen takia Ari Moisanen on kaikista tärkein yksittäinen henkilö, Kivi sanoo MTV Katsomon Liigaviikko-ohjelman tuoreimmassa jaksossa.