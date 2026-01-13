Jalkapalloasiantuntijana Britannian yleisradioyhtiölle BBC:lle työskentelevä ex-maalivahti Shay Given pahoitteli puheitaan jälkikäteen.

Irlannin maajoukkueessa ja Valioliigassa pitkän uran pelannut entinen maalivahti Shay Given kuvaili Celticistä potkut saaneen ranskalaisvalmentajan Wilfried Nancyn aikakautta skottiseurassa "täydelliseksi holokaustiksi".

Nancy ehti työskennellä Celticissä vain 33 päivää ennen kuin hänet vapautettiin tehtävästään heikkojen tulosten jälkeen, mutta Givenin sanavalintaa ei voi pitää onnistuneena.

Given ei omien sanojensa mukaan ymmärtänyt täysin käyttämäänsä termiä. Holokausti viittaa toisen maailmansodan aikana tapahtuneeseen Euroopan juutalaisten kansanmurhaan.

– Meillä kaikilla on puutteita tiedoissamme jollakin elämänalueella, ja toivon, että voin hyödyntää tämän tilaisuuden tullakseni tietoisemmaksi tulevaisuudessa, Given kirjoitti X:ssä julkaistuun päivitykseensä.

– Olen aidosti häipeissäni ja pyydän vilpittömästi anteeksi jokaiselta, jota olen loukannut, Given jatkoi.

Ex-maalivahti lisäsi lahjoittavansa kyseisestä BBC-esiintymisestään saamansa palkkion holokaustin tietoisuutta edistävälle säätiölle.

Givenin kommentista ja anteeksipyynnöstä on uutisoinut muun muassa saksalaislehti Die Welt.