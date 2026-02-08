NBA-koripalloliigan Houston Rocketsin tähtisentteri, turkkilainen Alperen Sengün kertoo pyytäneensä naiserotuomarilta anteeksi solvaavaa kielenkäyttöään tätä kohtaan viime keskiviikon ottelussa Boston Celticsiä vastaan.

ESPN:n mukaan kyseessä oli seksistinen ilmaus. Sengün kutsui NBA:ssa ensimmäistä kauttaan tuomitsevaa Jenna Reneauta narttua tarkoittavalla termillä, ja useaan otteeseen. Turkkilaispelaaja ajettiin ottelusta ulos.

Ottelun jälkeisinä päivinä sosiaalisessa mediassa levinnyt tallenne ei jättänyt epäselväksi, mitä Sengün Reneaulle sanoi.



– Hyvin epäkypsää käytöstä minulta. Sanoin asioita, joita ei olisi pitänyt sanoa. Joskus ei vain pysty hallitsemaan itseään, mutta olisihan minun pitänyt (siihen pystyä), Sengün sanoi Rocketsin lauantaisen Oklahoma City -ottelun jälkeen.



– Menin pelin jälkeen (erotuomarien) pukuhuoneeseen ja pyysin anteeksi. Kättelin häntä ja sanoin, että vastaavaa ei tapahdu enää ikinä, Sengün kertoi.