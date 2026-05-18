Yhdysvaltojen esittämiä rauhanehtoja on kuvailtu Iranissa kohtuuttomiksi.
Iranin ulkoministeriö sanoo Iranin vastanneen USA:n viimeisimpään ehdotukseen sodan lopettamiseksi Lähi-idässä.
Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmaeil Baqaei sanoi Iranin välittäneen Yhdysvalloille huolensa ehdotuksen sisällöstä.
Uutistoimisto AFP:n mukaan Iranin mediat ovat kuvailleet Yhdysvaltojen esittämiä ehtoja kohtuuttomiksi.
Iranin mukaan yhteydenpito Yhdysvaltojen kanssa jatkuu rauhanneuvotteluissa välittäjänä toimineen Pakistanin kautta, vaikka neuvottelut ovatkin ajautuneet umpikujaan.