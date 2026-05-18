Konkarivalmentaja Jose Mourinho on päässyt sopimukseen Real Madridin kanssa, kertoo tunnettu jalkapallotoimittaja Fabrizio Romano.
Mourinhon on määrä matkustaa Madridiin sen jälkeen, kun Real on pelannut kauden viimeisen ottelunsa Athletic Bilbaoa vastaan ensi lauantaina.
Toimittaja Romanon mukaan Mourinho on jo tehnyt suullisen sopimuksen Real Madridin kanssa. Alustavasti valmentaja on palaamassa entiseen seuraansa kahden vuoden sopimuksella.
Mourinho, 63, valmensi Realia edellisen kerran vuosina 2010–13. Tuolloin seura voitti yhden Espanjan mestaruuden sekä cupin ja supercupin mestaruudet.
Mourinho on valmentanut Madridista lähdettyään Chelseaa, Manchester Unitedia, Tottenhamia, AS Romaa, Fenerbahcea ja viimeksi kauden ajan portugalilaista Benficaa, josta hänen valmennusuransa sai myös aikoinaan alkunsa.
Portugalilaisvalmentajalla on uraltaan kaksi Mestarien liigan voittoa. Lisäksi hänellä on kolme Englannin Valioliigan mestaruutta, kaksi Italian mestaruutta, kaksi Portugalin mestaruutta sekä Uefa cupin, Eurooppa-liigan ja Konferenssiliigan voitot.