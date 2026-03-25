MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi näki selvät syyt sille, miksi HPK onnistui jättiyllätyksessään ja pudotti Rauman Lukon SM-liigan pudotuspelien avauskierroksella. Kivi hämmästelee Lukossa tehtyjä valintoja.
Hämeenlinnassa ratkesi tiistaina riemu, kun HPK kukisti Lukon 4–1 ja eteni puolivälieriin otteluvoiton 3–1. Lukko oli runkosarjassa viides, joten HPK:n temppu 12. sijalta oli upea.
– Tämä oli kovimpia pudotuspeliyllätyksiä miesmuistiin. HPK kuitenkin kamppaili viimeisestä pudotuspelipaikasta, eikä sen peli ollut kovin erikoista, Kivi aloittaa.
Sensaatio henkilöityi Kiven mukaan kolmeen mieheen.
– Hyökkääjä Cameron Wright on tulikuuma, huippupeliä ottelusta toiseen. Sarjassa tehot 3+3. Hän on niin älykäs jätkä.
– Kim Saarinen, prosentit kertovat kaiken. Tulikuuma ja huippulahjakas maalivahti.
– Ja sitten päävalmentaja Mikko Manner. Eilinen peli oli parasta HPK:ta tällä kaudella.