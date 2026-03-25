



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Asiantuntija: Tomi Lämsältä hämmästyttäviä päätöksiä – Lukko-valmentajan jatkosta suorat sanat Lukolle täysfiasko – nyt puhuu Tomi Lämsä. Julkaistu 25.03.2026 10:13 Ossi Karvonen ossi.karvonen@mtv.fi

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi näki selvät syyt sille, miksi HPK onnistui jättiyllätyksessään ja pudotti Rauman Lukon SM-liigan pudotuspelien avauskierroksella. Kivi hämmästelee Lukossa tehtyjä valintoja. Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet! Uusi jakso katsottavissa maksutta MTV Katsomossa torstaisin. Hämeenlinnassa ratkesi tiistaina riemu, kun HPK kukisti Lukon 4–1 ja eteni puolivälieriin otteluvoiton 3–1. Lukko oli runkosarjassa viides, joten HPK:n temppu 12. sijalta oli upea. – Tämä oli kovimpia pudotuspeliyllätyksiä miesmuistiin. HPK kuitenkin kamppaili viimeisestä pudotuspelipaikasta, eikä sen peli ollut kovin erikoista, Kivi aloittaa. Sensaatio henkilöityi Kiven mukaan kolmeen mieheen. – Hyökkääjä Cameron Wright on tulikuuma, huippupeliä ottelusta toiseen. Sarjassa tehot 3+3. Hän on niin älykäs jätkä. – Kim Saarinen, prosentit kertovat kaiken. Tulikuuma ja huippulahjakas maalivahti. – Ja sitten päävalmentaja Mikko Manner. Eilinen peli oli parasta HPK:ta tällä kaudella.

Juttu jatkuu videon alla.

4:34 Maalikooste: HPK–Lukko – HPK puolivälieriin, Lukon kausi ohi.

Lukossa näillä osa-alueilla oli paljon petrattavaa. Kivi hämmästelee muun muassa raumalaisten maalivahtipeluutusta, jossa pyöri kauden aikana pääasiassa kolme torjujaa, loukkaantumisista kärsinyt entinen NHL-mies Antti Raanta, nuori Daniel Salonen ja lainapestillä mukaan tullut kokenut Joni Ortio. Neljässä HPK-ottelussa vuorottelivat Ortio ja Salonen.

– Kyllä tuo jollain tavalla heijastui peliin, kun vielä miettii, millainen muuri siellä toisella puolella oli, Kivi sanoo viitaten Saariseen.

Kivi ihmettelee myös muuta peluutusta Lukossa. Muun muassa helmi-maaliskuussa mukaan tulleet yhdysvaltalaiset Derek Daschke ja Connor Ford näyttivät syövän omien nuorten pelaajien vastuuta ilman että olisivat olleet todellisia vahvistuksia. Missä olivat nuorten maajoukkueen pelaajat Leo Tuuva, Atte Joki ja Arttu Välilä, Kivi kysyy.

– He eivät ole olleet kuukauteen mukana. He toivat hemmetisti raikkautta Lukon peliin, ja heitä ihasteltiin ympäri Suomen.

– Oli kyllä erikoinen ratkaisu, Kivi kritisoi.

Ja siinä missä HPK:n Manner onnistui, Lukon päävalmentajalle Tomi Lämsälle ei voi antaa puhtaita papereita. Lämsä on nyt luotsannut Lukon kolmesti pudotuspeleihin, ja viime kaudella jopa runkosarjan voittoon, mutta tuloksena on vain yhden pudotuspelisarjan voitto.

Lämsä sai Lukolta viime kesänä jatkosopimuksen kevääseen 2028 saakka.

– Kun tällaisia kahden vuoden jatkoja on tehty valmentajille vähän epävarmoissa tilanteissa viime vuosina, niin ne ovat herättäneet isoja kysymyksiä. Voihan vuoden sopimuksenkin tehdä. Näitä seurajohdon päätöksiä ihmettelen vanhana pelaajana ja valmentajana, Kivi toteaa.

Lukon toimitusjohtaja Rafael Eerola perusteli Lämsän jatkoa pitkäjänteisyydellä. Tämä perustelu on nyt testissä.

– Tietysti Lämsä jatkaa! Eihän toimitusjohtaja voi nyt yhtäkkiä sanoa, että emme satsaakaan pitkäjänteisyyteen. Ei voi sanoa, että kesällä olimme pitkäjänteisyyden kannalla, mutta nyt emme enää olekaan. Ei kai Lukollakaan niin paljon rahaa ole, Kivi summaa viitaten Lukon taustalla olevan RTK-palvelun miljooniin.

Ossi Karvonen MTV Uutiset Ossi Karvonen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Karvoseen voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen. Sähköposti: ossi.karvonen@mtv.fi.

