MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi suorastaan haukkoo henkeään Tampereen Ilveksen sunnuntaisen välieräsuorituksen nähtyään. Tappara kaatui 6–0, ja tapa, jolla se toteutettiin, saa Kiven suitsuttamaan Ilves-käskijä Tommi Niemelää poikkeuksellisella liekillä.

– Tommi Niemelän pelivalmennus otti täydellisen niskalenkin Rikard Gröborgin tunteesta, Kivi aloittaa.

Tappara oli sunnuntaina alussa hieman edellä, mutta sen jälkeen Ilves otti käytännössä reilun 50 minuutin ajaksi pelin täysin itselleen.

– Tämä oli aivan häikäisevä esitys. Se tapa, millä Niemelän pelivalmennus toteutui... tätä Niemelä on varmaan jo syksyllä hakenut. Nyt tällainen suoritus kovimpaan mahdolliseen paikkaan. Sitä minä valmentajana arvostan, miten painetilassa pelaajat voivat pelata noin, Kivi rummuttaa suorastaan tunne pinnassa.

Ilves oli vielä runkosarjassa keskinkertainen toisen erän joukkue. Pitkän vaihtomatkan periodi oli tänään täyttä rautaa. Sen aikana keltavihreät siirtyvät 4–0-johtoon.

– Siihen toiseen erään oli tehty muuvit, se oli aivan loistava. Jos joskus on valmentajana ylpeä kollegan suorituksesta, niin herrajumala, mitä valmentamista Niemelältä. Etäisyydet kunnossa, lähdöt, hyökkääjät eivät karanneet, ylivoima toimi, alivoima toimi, ei jumalauta! Kivi jatkaa.

– Tänään tuli kyllä semmoinen 60 minuutin opetusvideo, että miltä näyttää joukkue, kun valitaan koko ajan oikein kaukalossa. Välillä happea, välillä mennään nopeasti. Jos Niemelä vielä sanoo, että tuosta pitää parantaa, niin tuosta ei sitä enää voi tehdä, Kivi naurahtaa.

Tapparan ongelmana "hienostelu"

Runkosarjan voittaja Tappara on ollut yllättävänkin lamaantuneen oloinen. Tänään joukkue haki tunnetta jälkikahinoista, mutta tuloksenteon kanssa ongelmat ovat suuria.