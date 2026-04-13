Karri Kivi ylistää SaiPa-maalivahti Kari Piiroista.

Ässät johti jääkiekon SM-liigan puolivälieriä SaiPaa vastaan jo voitoin 3–2, ja sillä oli katkaisun paikka lauantaina Porissa. Lappeenrantalaiset voittivat kuitenkin lopuksi kaksi ottelua putkeen ja etenivät välieriin.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi koki SaiPan avainkolmikon muuttaneen Ässät-sarjan kulkua. Tämän trion muodostivat hänen papereissaan maalivahti Kari Piiroinen, puolustaja Santeri Airola ja hyökkääjä Otto Kivenmäki, minkä lisäksi "kruununa" Henri Nikkanen takoi seitsemännen ottelun 4–2-voitossa ylivoimamaaleillaan kypärätempun.

Asiantuntija Pekka Saravo tarttui myös Piiroisen panokseen. Hänet vaihdettiin SaiPan maalille Tomi Karhusen tilalle kesken viidennen ottelun, minkä jälkeen Piiroinen sai vetää pudotuspelikevään ensimmäisinä aloitusvuoroinaan kuudennen ja seitsemännen matsin.

– Erikoistilanteiden lisäksi siinä, kumpi menee tästä pelistä jatkoon, on aika paljon myös maalivahtien kamppailua. Piiroinen otti ne tärkeät torjunnat. (Ässien Jan) Bednarilta ei missään nimessä mitenkään katastrofaalisen huono peli, mutta hän ei myöskään pystynyt ottamaan tärkeitä torjuntoja niissä hetkissä, kun niitä olisi tarvittu, Saravo sanoi.

Kivi palasi Piiroiseen, joka torjui sarjan viimeisissä otteluissa 21+20 laukausta.

– Miten sinä voit pelata kaksi tuollaista matsia, tuollaisessa painetilassa tuollaisen tauon jälkeen? Aivan käsittämätöntä, asiantuntija lausui.

Saravo luonnehti Piiroista "vanhan liiton mokeksi", jolla painepelit saavat aikaan vain parempaa suorittamista.

Kivellä oli Piiroisesta vielä heitto SaiPa-päävalmentaja .