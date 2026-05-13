Suomessa syttyy vuosittain lukuisia rakennuspaloja, jotka olisivat ennaltaehkäistävissä kodin hyvällä paloturvallisuudella. Asiantuntija neuvoo, kuinka palotilanteessa tulisi toimia oikeaoppisesti.

Suomessa on tänä keväänä uutisoitu useista kerrostaloissa sattuneista rakennuspaloista.

Yksi viimeisimmistä tapahtui äitienpäivänä Vantaan Havukoskella, jossa muutama talon asukas sai vammoja pudottauduttuaan ikkunasta tulipalon vuoksi.

Suomessa asuntojen ja rakennusten paloturvallisuuteen kiinnitetään paljon huomiota, ja usein suurimmat virheet tehdäänkin kodin seinien sisäpuolella.

– Keittiö on edelleen meillä tilastoissa aika korkealla tulipaloissa. Siellä tietysti sattuu ja tapahtuu kun tehdään ruokaa ja oleskellaan, on sähkölaitteita ja esimerkiksi hella, joka tuottaa lämpöä, sanoo Helsingin pelastuslaitoksen palotarkastaja Jonna Halonen MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Halosen mukaan erityisesti hellan ympäristö on oleellista pitää tyhjänä tavarasta, ettei kuumalle levylle pääse tippumaan mitään ylimääräistä.

Jos tulipalo kuitenkin jostain syystä syttyisi, tulisi jokaisesta kodista löytyä alkusammutusvälineet.

– Alkusammutus on todella oleellista, sillä tulipalot kehittyvät nopeasti. Jos palo saadaan jo alkuvaiheessa sammutettua, vältytään yleensä vahingoilta ja tulipalo pääsee kehittymään huomattavasti vähemmän. Alkusammutuspeite on suositeltava tuote jokaiseen keittiöön, sillä pystyy jo helposti sammuttamaan esimerkiksi rasvapaloja, Halonen sanoo.