Jouko Myrrän oivallukset veivät KooKoon lähelle finaalipaikkaa

Karri Kiveltä väkevä huomio: Jouko Myrrän oivallukset veivät KooKoon finaalipaikan kynnykselle – "Todella hienosti" 8:02 Maalikooste: KooKoo–SaiPa, 5. välieräottelu. Julkaistu 57 minuuttia sitten Riku Hellanto riku.hellanto@mtv.fi MTV Urheilun asiantuntija Karri Kiven mukaan KooKoon päävalmentaja Jouko Myrrän tekemät muutokset nostivat KooKoon voiton päähän finaalipaikasta SaiPaa vastaan pelattavassa finaalisarjassa. KooKoo aloitti välieräsarjan väkevästi ja kukisti SaiPan kahdessa ensimmäisessä ottelussa jykevillä esityksillä. Sitten tapahtui kuitenkin jotain. SaiPa nousi kuin varkain takaisin ottelusarjaan riisumalla KooKoon aseista ja tasoittamalla otteluvoitot 2–2:een. – Tämä on ollut erikoinen sarja. Ensinäkin tämä on avonaisempaa kuin Tampereen sarja. Tässä on ollut ominaista se, että aina toinen on onnistunut ja toisen peli on laahannut. Nämä pelit ovat olleet aika selviä kaikki, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi hämmästelee. Lue myös: SM-liigaseuralta kolossihankinta – vyöllä yli 300 NHL-ottelua Lauantaina kuskin paikalle nousi jälleen KooKoo. Kiven mukaan lauantainen voitto ja ottelusarjassa voiton päähän finaalipaikasta nouseminen oli KooKoon päävalmentaja Jouko Myrrältä hieno valmennuksellinen suoritus. – Ensinäkin Myrrä teki kolme hyvää muutosta. Yksi: Pakit eivät ajaneet enää vastaan. Erittäin iso pelillinen asia, minkä takia he hävisivät ne kaksi peliä. Pakit eivät rynnänneet vastaan, vaan pysyivät alla, Kivi aloittaa. – Toinen oli se, että he ottivat trapia jo ensimmäisessä erässä mukaan silloin kuin on tarve. Eivät ahneesti hakeneet koko ajan kovaa kiinni, vaan todella fiksusti trap jo ykköserässä käyttöön. Ja he tekivät sitä kyllä todella hienosti.

– Ja kolmas. He olivat selvästi aktivoittaneet sitä toisen pakin toimintaa. Heillä oli enemmän rakentelua sieltä omista. Nämä kolme asiaa tulivat kyllä koko ajan pelillisesti esille. Näillä KooKoo ansaitsi voiton, Kivi listaa kehuen.

KooKoo sai neljänteen otteluun myös tärkeän luottopelaajan takaisin, kun ruotsalaishyökkääjä Marcus Davidsson palasi kokoonpanoon kahden ottelun pelikieltonsa jäljiltä.

– Davidsson oli kaksi peliä pois, mutta kyllä toi nyt leveyttä. Näki kyllä, että hänen pelipanoksensa oli kyllä todella merkittävä, Kivi perkaa.

Välieräsarja on ensimmäistä kertaa katkolla KooKoolle maanantaina Lappeenrannassa. Kiekko putoaa jäähän tuttuun tapaan kello 18.30.