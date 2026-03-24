HPK on järjestelemässä valtavaa yllätystä jääkiekon SM-liigan 1. pudotuspelikierroksella. Tappio Hämeenlinnassa olisi raskas lisäluku Lukon Tomi Lämsän päävalmentajauraan, MTV Urheilun Ossi Karvonen kirjoittaa.

Kun Tomi Lämsä nousi Jokerien liigajoukkueen päävalmentajaksi kesällä 2012, hän oli vasta 32-vuotias. Nimitystä ihmeteltiin laajalti, sillä Lämsän pelaajaura oli ollut vaatimaton ja hän oli valmentajanakin hyvin kokematon. Ja olihan kyseessä suurseura Jokerit.

Epäilijät saivat nopean erävoiton, kun Lämsän Jokerit-pesti päättyi potkuihin noin puolentoista vuoden jälkeen.

Tätä ennen Lämsä oli johdattanut Jokerit runkosarjavoittoon keväällä 2013, mutta tähtinimiä vilissyt nippu putosi 10. sijan Lukolle jo puolivälierissä.

Kaudeksi 2014–2015 Lämsä siirtyi Pelicansiin. Tulokseksi tuli 12. sija, jääminen selvällä erolla pudotuspelien ulkopuolelle ja potkut kesken sopimuskauden.

Seuraavat viisi vuotta – niistä kaksi viimeistä päävalmentajana – Lämsä vietti KHL:n Salavat Julajev Ufassa. Vastuuluotsina vyölle jäi kaksi voitettua pudotuspelisarjaa, eri keväinä.

Tomi Lämsä (vas.) on toiminut urallaan myös Erkka Westerlundin apuvalmentajana Jokereissa ja KHL-seura Ufassa (kuvassa).Matti Raivio/All Over Press

Nuorissa Leijonissa vietetyn kauden jälkeen Lämsä palasi SM-liigaan kaksi vuotta aiemmin mestaruutta juhlineen Lukon penkin takana.