Karri Kivi ryöpyttää kurittomat SaiPan ja KooKoon | MTV Uutiset

Karri Kiveltä armoton löylytys SM-liigan välieräshow'sta: "Hemmetinmoista kohellusta!" 1:15 Etenkin tässä 4–1-osumassa Maxime Fortierilla pääsi mies lipsahtamaan Julkaistu 38 minuuttia sitten Jere Hultin jere.hultin@mtv.fi J_Hultin Kuluvan playoff-kevään sekavin tapaus, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi puuskahtaa SaiPan ja KooKoon toisen välierän nähtyään. Jäähy- ja maalirikas ottelu meni kouvolalaisvieraille 5–3 ja ottelusarja on samaan suuntaan jo 2–0. Kiven mielestä SaiPan on nyt keksittävä jotain aivan uutta, jotta se löytää keinot taistella finaalipaikasta. – Sekamelska! Näin täräyttää Karri Kivi ensitöikseen, kun perkuulaudalle lyödään Kisapuiston välierälauantai. Lue myös: Nyt on Raimo Helmisen SaiPa ajettu ahtaalle – KooKoo vei värikkään välierän KooKoo karkasi Lappeenrannassa toisen erän alussa jo 3–0-johtoon ja oli kuskin paikalla läpi matsin. Ottelu oli erittäin rikkonainen. Vieraille tuomittiin kaksi ulosajoa, jonka lisäksi kummatkin joukkueet saivat peräti kuusi kahden minuutin rangaistusta. – Puhutaan välieristä. Väärää vaihtoa, pieleen mennyttä paitsiohaastoa... suurin osa jäähyistä oli suorastaan tyhmiä. Poikkaria päähän, kamppeja. Ne olisi voinut kaikki välttää. Niitä jäi vielä viheltämättäkin. Aivan hemmetinmoista kohellusta. Tunne on hyvä, mutta nyt se meni sekoiluksi, Kivi tilittää. Jouko Myrrän johtama KooKoo on näyttänyt kahdessa ensimmäisessä ottelussa aivan perjantain pelin alkua lukuun ottamatta todella vahvalta. – KooKoo pelasi tänään vieraissa vielä paremmin. Tasakenttäpeli kiinnitti huomion, se oli KooKoota parhaimmillaan. SaiPa ei ole saanut semifinaaleissa täyttä potentiaaliaan irti. Ongelma on ollut laajemminkin Kiven tutkalla. – SaiPalla olisi olemassa vaihde, jota se ei ole saanut koko pleijareissa silmään. Joukkue oli paljon vahvempi runkosarjassa. Peli on sähläämistä niska kyyryssä, se jää väkinäiseksi, Kivi sanoo. – KooKoo tekee asiat yksinkertaisesti nopeammin, hän tiivistää. Mitä Raimo Helmisen suojattien on muutettava?

– KooKoo on näyttänyt kestävämmältä, on vaikeaa kuvitella, että SaiPa ottaisi nyt niskalenkkiä luistelemalla. Jotain muuta täytyy keksiä. Eetu Randelinkin on voittanut maalilla nyt Kari Piiroisen ja Tomi Karhusen.

SaiPan kultakypärä Maxime Fortier saa kriittisen arvion Kiveltä. Hyökkääjä oli tänään näkyvästi esillä, negatiivisessa valossa, kummassakin puolustaja Jimi Suomen iskemässä maalissa. Etenkin jälkimmäisessä 4–1-osumassa Fortier hosui itsensä ulos tilanteesta.

– 1–0-maalissakin Suomi karkasi, Fortierin olisi pitänyt seurata se tilanne loppuun. Yksilöiden ero näkyi kyllä tässä: Suomi vei, ja vielä pakkina, sen taistelun.

KooKoo on vienyt paria myös eturivin johtajan muodossa. Kouvolalaisten kokenut kippari Otto Paajanen saa Kiveltä huimat suitsutukset.

– Jos mietitään, että miltä näyttää pelaaja, joka haluaa voittaa nyt. Vaikka hän on ottanut pari urpoa jäähyä, niin hän on kuin sellainen nuotio, joka palaa siellä. Hänestä näkee sen, että "jumalauta, me muuten mennään ekaa kertaa finaaliin". Sellaista ei ole kyllä SaiPasta löytynyt. Otto Kivenmäki on pelillisesti ylivoimainen, mutta vastaavaa sielupelaaja ei ole näkynyt. Tähän tiivistyy isoin henkisen puolen ero, Kivi analysoi.

Ottelusarja jatkuu tiistaina Kouvolassa. KooKoolla on siis jo puolet tarvittavista voitoista. SaiPan on herättävä äkkiä, muuten taistelu kuihtuu kasaan.

– Ihan puhdas 2–0-tilanne ja ansaitusti. Eihän SaiPa ollut tänään mitenkään "karkeloissa mukana" ilman rikkonaisuutta. Lopussa otettiin riskillä ilman maalivahtia, se on eri. SaiPa ei pelillisesti pysty jalalla KooKoota kyllä haastamaan, Kivi päättää pyöritellen.