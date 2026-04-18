Kuluvan playoff-kevään sekavin tapaus, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi puuskahtaa SaiPan ja KooKoon toisen välierän nähtyään. Jäähy- ja maalirikas ottelu meni kouvolalaisvieraille 5–3 ja ottelusarja on samaan suuntaan jo 2–0. Kiven mielestä SaiPan on nyt keksittävä jotain aivan uutta, jotta se löytää keinot taistella finaalipaikasta.
– Sekamelska!
Näin täräyttää Karri Kivi ensitöikseen, kun perkuulaudalle lyödään Kisapuiston välierälauantai.
KooKoo karkasi Lappeenrannassa toisen erän alussa jo 3–0-johtoon ja oli kuskin paikalla läpi matsin. Ottelu oli erittäin rikkonainen. Vieraille tuomittiin kaksi ulosajoa, jonka lisäksi kummatkin joukkueet saivat peräti kuusi kahden minuutin rangaistusta.
– Puhutaan välieristä. Väärää vaihtoa, pieleen mennyttä paitsiohaastoa... suurin osa jäähyistä oli suorastaan tyhmiä. Poikkaria päähän, kamppeja. Ne olisi voinut kaikki välttää. Niitä jäi vielä viheltämättäkin. Aivan hemmetinmoista kohellusta. Tunne on hyvä, mutta nyt se meni sekoiluksi, Kivi tilittää.
Jouko Myrrän johtama KooKoo on näyttänyt kahdessa ensimmäisessä ottelussa aivan perjantain pelin alkua lukuun ottamatta todella vahvalta.
– KooKoo pelasi tänään vieraissa vielä paremmin. Tasakenttäpeli kiinnitti huomion, se oli KooKoota parhaimmillaan.
SaiPa ei ole saanut semifinaaleissa täyttä potentiaaliaan irti. Ongelma on ollut laajemminkin Kiven tutkalla.
– SaiPalla olisi olemassa vaihde, jota se ei ole saanut koko pleijareissa silmään. Joukkue oli paljon vahvempi runkosarjassa. Peli on sähläämistä niska kyyryssä, se jää väkinäiseksi, Kivi sanoo.
– KooKoo tekee asiat yksinkertaisesti nopeammin, hän tiivistää.
Mitä Raimo Helmisen suojattien on muutettava?