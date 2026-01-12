Uskaltaako Suomessa vanheta? Tätä kysytään maanantaina 12. tammikuuta Asian ytimessä -ohjelmassa.
Viikonloppuna suomalaiset havahtuivat jälleen vanhustenhoidon tilanteeseen, kun Turun Sanomat uutisoi muistisairaan naisen epäilyttävästä kuolemasta Esperi caren hoivakodissa.
Lehden mukaan tuoliin sidottu vanhus kuoli kuristumalla.
Nainen oli tv-juontajana tunnetun Ella Kannisen täti. Kanninen kertoo nyt MTV Uutisille saaneensa kymmeniä yhteydenottoja vastaavista järkyttävistä tapauksista suomalaisessa vanhustenhoidossa.
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen mukaan tilanne on kestämätön, mutta päättäjät eivät voi väittää, etteikö asiasta olisi varoitettu.
Uskaltaako Suomessa vanheta, voiko turvalliseen hoivaan enää luottaa? Asian ytimessä -ohjelman vieraina tänään Superin puheenjohtaja Päivi Inberg ja Oma Hämeen hyvinvointialueen johtaja Olli Naukkarinen.
Asian ytimessä suorana lähetyksenä MTV Katsomossa kello 19.30 alkaen.