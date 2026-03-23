Ranskalalaisjalkapalloilija Antoine Griezmann, 35, siirtyy ensi kaudella MLS:ssä pelaavan Orlando Cityn riveihin. Asiasta uutisoi siirtouutisistaan tunnettu toimittaja Fabrizio Romano.

Maailmanmestaruuden vuonna 2018 Ranskan kanssa voittanut Griezmann siirtyy ensi kaudella Orlando Cityn joukkueeseen espanjalaisseura Atletico Madridista.

Griezmannista tuli seuralegenda Atleticossa. Hän pelasi joukkueessa kahteen otteeseen vuosina 2014–2019 ja 2021–2026. Ranskalainen on seurahistorian paras maalintekijä 211 osumalla.

Atleticon paidassa Griezmann on saavuttanut Eurooppa-liigan-, Super Cupin- ja supercopan voitot.

Griezmann pelasi vielä eilen illalla Madridin paikalliskamppailussa Real Madridia vastaan. Hän pelasi 2–3 –tappiossa 57 minuuttia ilman tilastomerkintöjä.

Tällä kaudella Griezmann on tehnyt Atleticolle La Ligassa kuusi maalia 26 ottelussa. Mestarien liigan 11 ottelussa maaleja on syntynyt kaksi. Copa del Reyssa ranskalaishyökkääjä on kunnostautunut viimeistelemällä viisi maalia viidessä pelissä.

MLS:ssä Orlando Cityn kausi on alkanut kehnosti. Joukkue on pelannut viisi ottelua ja hävinnyt niistä neljä.

Griezmann matkustaa espanjalaismedia Marcan mukaan tällä viikolla Yhdysvaltoihin allekirjoittamaan sopimuksen. Tämän jälkeen hän jatkaa vielä loppukauden mestaruuksien tavoittelua Atleticon paidassa.

Hyökkääjä on ilmaissut halunsa pelata uransa viimeiset vuodet Pohjois-Amerikassa ja MLS:ssä. Atletico Madridin kausi La Ligassa päättyy toukokuun lopulla.