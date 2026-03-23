Naapuri huomasi lapsen pihalla itkemässä.

1,5-vuotiaan lapsen äiti sai tuomion lapsensa heitteillepanosta Rovaniemellä, kun lapsi oli päässyt omin avuin ulos pakkaseen 15–20 minuutiksi vähissä vaatteissa.

Äiti kertoi, että hän oli ollut lapsensa kanssa makuuhuoneessa katsomassa televisiota aamulla ennen tapahtumaa. Äiti oli orastavan migreenin takia ottanut migreenin estolääkityksen, ja talon teini-ikäiset lapset olivat lähteneet kouluun.

Äit oli jättänyt lapsen hetkeksi yksin, kun oli lähtenyt kodinhoitohuoneeseen ripustamaan pyykkejä. Hän kertoi välillä huhuilleensa pojalleen, ja lapsi oli vastaillut jokelluksina.

Oikeudessa nainen kertoi, että hän yhtäkkiä havahtui siihen, ettei pojasta kuulunut mitään.

Hän hätääntyi ja rupesi käymään huoneita läpi, kunnes ovikello soi.

Ovella oli naapuri, jolla oli karannut 1,5-vuotias poika mukanaan.