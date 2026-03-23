Metsäteollisuuden koneita ja laitteita valmistava Valmet on käynnistänyt globaali toimitusketju -yksikössään muutosneuvottelut.
Valmet kertoo käynnistäneensä muutosneuvottelut muun muassa Sundsvallin tuotantotoimintojen suunnitellun sulkemisen vuoksi Ruotsissa.
Suunnitelmat koskevat enintään 170:tä tehtävää Sundsvallissa, enintään 55:tä tehtävää Göteborgissa ja enintään 130:tä tehtävää Jelenia Gorassa Puolassa.
Valmet arvioi muutosten vuosittaisten nettosäästöjen olevan noin 20 miljoonaa euroa. Säästöt toteutuvat täysimääräisesti ensi vuoden alkuun mennessä.
Valmet haluaa sopeutua markkinatilanteeseen maailmantalouden epävarmuuden jatkuessa ja vaikuttaessa asiakkaiden päätöksentekoon.
Valmet tavoittelee yhteensä 100 miljoonan euron kustannustehokkuutta hankinnan, logistiikan ja tuotannon optimoinnin avulla vuoteen 2030 mennessä.