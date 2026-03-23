Suomalaisista pankeista kolme voitaisiin kriisitilanteessa päästää konkurssiin, arvioi Rahoitusvakausvirasto (RVV) maanantaina julkistetussa raportissaan. Nämä ovat Alisa Pankki, Hypo ja Ålandsbanken. Pankkien kaatuminen ei viraston mukaan vaarantaisi kriittisten toimintojen jatkuvuutta tai rahoitusvakautta.

Rahoitusvakausvirasto vastaa kahdeksan suomalaisen pankin kriisinratkaisusta. Tarkoituksena on varautua pankkien kriiseihin niin, ettei veronmaksajien rahoja jouduttaisi käyttämään.

RVV:n mukaan viittä muuta pankkia ei voida päästää konkurssiin, jotta laajoilta palveluhäiriöiltä vältytään. Nämä ovat Aktia, Oma Säästöpankki, POP-pankkiryhmä, S-Pankki ja Säästöpankkiryhmä.

RVV suunnittelee näille viidelle pankille niin sanottua kriisinratkaisumenettelyä. Tämä näkyisi tallettajille niin, että kriisitilanteessakin pankin asiakkailla olisi jatkuva pääsy pankkipalveluihinsa.

Markkinaosuudeltaan suurimmat pankit, kuten OP, Nordea ja Danske Bank, eivät ole RVV:n vastuulla. OP:n ja Nordean osalta kriisinratkaisusta vastaa EU:n yhteinen kriisinratkaisuneuvosto. Tanskalainen kriisinratkaisuvirasto puolestaan vastaa Danske Bankista.