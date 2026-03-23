JEF-maat kokoustavat tällä viikolla Helsingissä. Tapahtuma aiheuttaa ylimääräistä säätöä myös liikenteessä.

Suomessa järjestetään tällä viikolla JEF-maiden huippukokous, jota isännöi presidentti Alexander Stubb Presidentinlinnassa torstaina.

Kokoukseen osallistuvat presidentti Stubbin lisäksi muun muassa Britannian pääministeri Keir Starmer, Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson.

Kokoukselta odotetaan muun muassa sitä, kuinka vahvan signaalin Britannia lähettää sitoutumisestaan JEF-yhteistyön vahvistamiseen, arvioi Ulkopoliittisen instituutin (Upi) tutkijatohtori Eoin McNamara STT:lle.

– Kaikki huomio keskittyy Britannian johtavaan rooliin ja sitoutumiseen sekä siihen, mitä signaaleja se lähettää. Ovatko ne kädenlämpöisiä, vai onko maa täysin sitoutunut? Ja ohjaako se resursseja JEF:n kehittämiseen?

Tutkijan mukaan JEF:n kaltaiset kansainväliset aloitteet kuivuvat helposti kasaan, jos niillä ei ole vahvaa johtajaa, joka pitää jäsenmaat sitoutuneina hankkeeseen pitkäjänteisesti.

Siksi juuri Britannian rooli on ratkaiseva.

– Britannian isot ongelmat koskevat sitä, pystyvätkö he pitämään puolustusmenonsa nykyisellä tasollaan tai kasvattamaan niitä. Heillä on joitakin hyvin merkittäviä rakenteellisia ongelmia asevoimissaan liittyen rekrytointiin ja henkilökunnan säilyttämiseen.

Mikä JEF?

JEF eli Joint Expeditionary Force on Britannian johtama monenkeskinen puolustusyhteistyökehys, jossa ovat mukana Britannian ja Suomen lisäksi Hollanti, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Tanska ja Viro.

JEF:iä on kuvailtu kymmenen turvallisuuspolitiikasta samanmielisen maan kerhoksi, joka harjoittelee yhdessä ja pystyy tarvittaessa reagoimaan kriisitilanteisiin matalalla kynnyksellä ja Natoa nopeammin. JEF voi toimia ensireaktiona kriisitilanteeseen, joka voisi myöhemmin eskaloitua Naton Artikla 5 -tilanteeksi.

JEF-maiden ei tarvitse Naton tapaan tehdä konsensuspäätöksiä jäsenmaiden kesken. Toiminnan aloittamiseksi riittää, jos vain kaksi maata ovat samoilla linjoilla ja käyvät toimeen.

JEF-yhteistyötä tehdään ennen kaikkea Pohjois-Euroopassa ja Itämeren alueella.

Lyhyitä häiriöitä liikenteessä Poliisi vastaa huippukokoukseen liittyvistä turvallisuus- ja liikennejärjestelyistä. Huippukokous ja vieraiden siirtyminen voivat poliisin tiedotteen mukaam aiheuttaa tilapäisiä liikennekatoksia ja poikkeusjärjestelyjä Helsingin keskustassa. Poliisi ohjaa liikennettä tarvittaessa. Helsingin keskustaan on perustettu tilapäinen ilmailun rajoitusalue. Rajoitus on voimassa keskiviikkona 25. maaliskuuta kello 16.00–23.00 ja torstaina 26. maaliskuuta kello 8.00–23.00. Rajoitus koskee miehitettyä ja miehittämätöntä ilmailua, mukaan lukien dronet. Rajoitusalue on perustettu kokouksen ja viranomaisten ilmailutoiminnan turvaamiseksi. Rajoitus ei koske viranomaisia, joiden lakisääteiset tehtävät edellyttävät lentämistä alueella.

Kanadan liittyminen kysymyksenä

JEF-maiden edustajien lisäksi kokoukseen osallistuvat etäyhteydellä myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Kanadan pääministeri Mark Carney. Kanada ei ole vielä liittynyt JEF-yhteistyöhön, mutta harkitsee sitä parhaillaan.

– Saatamme saada hieman selkeyttä siihen, mikä Kanadan kanta on. (Liittyminen) olisi tietysti hyvä uutinen Pohjoismaille, koska se tarjoaa uuden välineen, jonka kautta Kanadaa voidaan integroida kollektiiviseen turvallisuuteen, McNamara sanoo.

Kanadan hallituksen puheiden perusteella jäsenyyspäätöstä tuskin on odotettavissa vielä Helsingin kokouksen yhteydessä.

– Juuri nyt keskitymme jälleenrakentamaan Kanadan asevoimia. Kysymykset seuraavista askelista, JEF:istä ja muista, käsitellään sitten kun ne saavutetaan, sanoi maan puolustusministeri David McGuinty Oslossa viime viikolla uutistoimisto Bloombergin mukaan.

Kanada pyrkii vahvistamaan asevoimiaan Yhdysvaltojen muututtua arvaamattomaksi liittolaiseksi ja naapuriksi presidentti Donald Trumpin toisella kaudella.

– Kanada on entistä tärkeämpi arktinen maa, ja se toimii hieman vastapainona Yhdysvalloille, joka on entistä kiinnostuneempi arktisesta alueesta mutta entistä kiistanalaisempi, mikä on nähty Trumpin ja Grönlannin kohdalla, McNamara sanoo.

Ei ole korvike Natolle

Trump on esiintynyt jälleen happamana Yhdysvaltain Nato-liittolaisia kohtaan, koska maat ovat olleet haluttomia osallistumaan Hormuzinsalmen turvaamiseen ja mahdollisiin sotatoimiin Lähi-idässä.

Onko JEF-yhteistyöstä paikkaamaan sitä aukkoa, jonka Naton uskottavuusongelma on jättänyt?

– JEF ei todellakaan ole korvike Natolle, vaan sitä tukeva hanke. -- Näissä kokouksissa se näyttäytyy poliittisesti suurempana kuin se onkaan, McNamara arvioi.

Myös Britannia on pyrkinyt korostamaan sitä, ettei JEF:iä ole tarkoitettu korvaamaan Naton toimintoja, vaan täydentämään niitä erityisesti harmaan alueen kriisitilanteissa.

JEF perustettiin vuonna 2014, ja Suomi liittyi siihen vuonna 2017. JEF-maat kokoontuivat huippukokoukseen viimeksi toukokuussa 2025 Norjassa.

Brittipolitiikka luo epävarmuutta

Britannian sisäpolitiikan epävakaus voi heijastua kansainväliseen puolustusyhteistyöhön oikeistopopulistipuolue Reform UK:n suosion ja työväenpuolueen pääministeri Starmerin epäsuosion myötä.

Mitä se tietää Pohjolan turvallisuudelle, jos Britannian ruoriin nousee laitaoikeiston johtohahmo Nigel Farage?

– (Farage) muistuttaa Trumpia, joka on välillä halukas puuttumaan sotilaallisesti maailmalla ja välillä taas uhkaa vetäytyä isolationismiin, irlantilaistutkija sanoo.

Farage on aiemmin kannattanut Britannian armeijan kasvattamista jo silloin, kun ajatus ei ollut politiikan valtavirtaa, McNamara huomauttaa.

– Vahva brittiarmeija olisi varmasti hänen intressinään, mutta kysymys kuuluu, miten hän näkee yhteistyön?

Britannian seuraavat parlamenttivaalit on määrä järjestää viimeistään elokuussa 2029.