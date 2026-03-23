Finnair uudistaa kapearunkolaivastoaan.

Lentoyhtiö Finnair kertoo uudistavansa kapearunkolaivastoaan. Yhtiö tilaa 18 uutta E195-E2-konetta brasilialaiselta lentokonevalmistajalta Embraerilta.

Koneiden toimitus alkaa vuoden 2027 jälkipuoliskolla. Koneiden suunnitellaan tulevan Finnairin kumppanin Norran operointiin.

Norra operoi Finnairille alueellista liikennettä Embraer- ja ATR-koneilla. Norra lentää muun muassa Hampuriin, Osloon, Vaasaan, Rovaniemelle ja Pariisiin.

Lisäksi Finnair aikoo hankkia enintään 12 Airbusin A320/321ceo-konetta. Airbusin koneet Finnair aikoo hankkia käytettyjen lentokoneiden markkinalta.

– Tämä uusien ja käytettyjen lentokoneiden yhdistelmä tukee strategiamme toteutusta ja kasvu- ja kannattavuustavoitteitamme parhaalla mahdollisella tavalla, Finnairin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo tiedotteessa.

Finnairin nykyinen kalusto koostuu 79:stä Airbus-, Embraer- ja ATR-koneesta.

Uudet koneet polttoainetehokkaita

Finnair kertoo valinneensa E195-E2-koneen sen tehokkuuden, luotettavuuden ja matkustajamukavuuden vuoksi.

Finnair sanoo tiedotteessa E195-E2-koneen olevan yli 30 prosenttia polttoainetehokkaampi per istuin verrattuna sen edellisen sukupolven versioon.

– Uuden E195-E2-koneen käyttöönotto pienentää myös hiilidioksidipäästöjämme ja edistää ilmastotavoitteitamme, Kuusisto sanoo.

Embraerin kanssa tehtyyn sopimukseen kuuluu lisäksi optiot 16 koneeseen ja osto-oikeus 12 koneeseen, Finnair kertoo tiedotteessa.

Kolme Embraerin konetta toimitetaan vuonna 2027, kuusi vuonna 2028 ja kuusi vuonna 2029.

Finnairin suunnittelemien Airbusin A320/321ceo-koneiden on tarkoitus korvata yhtiön vanhimpia A319- ja A320-koneita seuraavien vuosien aikana. Niiden tarkka määrä ja toimitusajat tarkentuvat myöhemmin.

Finnairilla rankka viime vuoden alku

Finnair teki viime vuoden lopussa hyvän tuloksen alkuvuoden vaikeuksien jälkeen. Sen vertailukelpoinen liiketulos kasvoi loka-joulukuussa 29 prosenttia vertailukaudesta ja oli 61,7 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto kasvoi 0,8 prosenttia 789,5 miljoonaan euroon.

Finnair perui viime kevään ja kesän aikana yli 1 200 lentoa Ilmailualan Unionin (IAU) työtaistelutoimien vuoksi. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä lakot painoivat yhtiön vertailukelpoista liiketulosta noin 51 miljoonaa eurolla.

Huhti-kesäkuussa Finnair kertoi työtaistelujen heikentäneen sen tulosta 29 miljoonalla eurolla. Heinä-syyskuussa yhtiö kertoi työtaistelutoimien välittömän vaikutuksen sen tulokseen olleen noin 18 miljoonaa euroa.