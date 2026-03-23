Poliisi pyytää havaintoja viikonlopun ajalta Joensuun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän tiloihin tapahtuneeseen murtoon liittyen.
Joensuun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän tiloihin murtauduttiin viikonlopun aikana, kertoo poliisi. Kirkkokadulla sijaitsevista toimitiloista on viety ainakin työkaluja. Lisäksi tiloissa oli töhritty kalusteita ja seiniä sekä rikottu toimiston ovien lukituksia.
Poliisi pyytää havaintoja tapauksesta sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai soittamalla vihjepuhelimeen p. 0295 415 232.