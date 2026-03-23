Maria Veitola vierailee Satu Rämön luona Islannissa. Vierailun aikana Rämö paljastaa, mikä on hänen ja hänen islantilaisen miehensä pitkän liiton salaisuus.

23. maaliskuuta MTV3-kanavalla esitettävässä Yökylässä Maria Veitola -jaksossa toimittaja-juontaja Maria Veitola yöpyy kirjailija Satu Rämön luona Islannissa.

Kirjailija Satu Rämö on kutsunut Marian kylään kotiinsa Islannin Länsivuonoille. Veitola ottaa selvää, kuinka Forssasta lähtöisin oleva Rämö päätyi Islantiin ja minkälainen on ollut matka menestyskirjailijaksi.

Hildur-kirjasarjallaan jättimenestykseen noussut Rämö ajautui Islantiin noin parikymmentä vuotta sitten, kun hän haki opiskelijavaihtoon kauppakorkeakouluopintojensa kolmantena vuonna.

– Olin aina halunnut päästä käymään Islannissa.

Islannissa hän tapasi nykyisen aviomiehensä Björgvin Hilmarssonin ja muutti lopulta pysyvästi Islantiin.

– Palasin sitten vielä vaihtovuoteni jälkeen Helsinkiin tekemään opinnot loppuun ennen kuin muutin Islantiin pysyvästi, Rämö kertoo.

Rämö on ollut yhdessä miehensä Björgvin Hilmarssonin 20 vuoden ajan.

Jaksossa Maria Veitola kysyy Rämöltä, mikä on hänen ja hänen miehensä pitkän liiton salaisuus.

– En oikein tiedä, me vain olemme. Ja Björgvin ei koskaan suutu mistään. Hän on niin rauhallinen. Minä taas olen vähän kärsimätön, että jos asiat eivät ala tapahtua, niin minä teen itse. Sitten, kun Björgvin huomaa, että hiillostun liikaa hän ehdottaa minulle esimerkiksi lenkkeilyä tai punttisalia, Rämö naurahtaa.

Rämö myös esittelee jaksossa Veitolalle kotinsa, jota ympäröi henkeäsalpaavat maisemat. Kun asunto tuli myyntiin seitsemän vuotta sitten, Rämö näki sen potentiaalin miehensä kanssa.

– Tämähän oli ihan hirveä mörskä. Mutta ajattelimme vain, että kaiken voi muuttaa, mutta eihän tällaista maisemaa saa mistään, Rämö sanoo.

Pariskunta on remontoinut taloaan kuuden vuoden ajan. Heidän kanssaan asuvat heidän kaksi tytärtään Saga ja Sæla. Lapset puhuvat sekä suomea että islantia.