HOK-Elannon mukaan vartijat toimivat viikonloppuna ohjeiden mukaan ottaessaan kiinni Stockmannilla kalaostoksilla olleen kokin. Yritys on valmis käymään tapauksen vielä erikseen läpi asiakkaan kanssa.
Vartijat ottivat viikonloppuna kiinni palkitun helsinkiläisravintolan kokin Stockmannilla, kun hän oli ostamassa kalaa tavaratalon alakerrassa sijaitsevasta Food Market Herkusta. Herkun omistaa HOK-Elanto.
Ulkomaalainen kokki työskentelee Helsingin kaupunginvaltuutetun Sari Helinin ja hänen miehensä, keittiömestari Ilkka Lääverin Le Ankka -ravintolassa.
Ostoksille kiirehtinyt kokki oli Helinin mukaan kuvitellut, että kalan voi maksaa tavaratalossa millä tahansa kassalla ja lähtenyt Herkusta yläkertaan rahat taskussaan.
Tässä vaiheessa vartija otti hänet kiinni. Paikalle kutsuttiin myös poliisi.
Mies yritti selittää tilannetta ja pyysi henkilökuntaa ottamaan yhteyttä myös Le Ankkaan, mutta selitykset eivät kiinnostaneet. Mies sai lähes 300 euron sakot.
Sari Helinin mukaan Herkun vuorovastaava ja järjestyspuolen vuoroesimies vastasivat myös hänelle pilkallisesti, kun hän yritti selvittää asiaa puhelimessa. Lopuksi he Helinin mukaan löivät luurin hänen korvaansa.
Helin pohti MTV Uutisten haastattelussa, miksi ensireaktio oli rangaistus ja pilkka, eikä tilanteen aito selvittäminen.