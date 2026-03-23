



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Huippuravintolan kokki otettiin kiinni Stockmannilla, nyt kauppa kommentoi kalakohua Kuvituskuvassa Stockmannin tavaratalon julkisivua Helsingissä. HOK-Elannon Food Market Herkku toimii tavaratalon alakerrassa. Julkaistu 23.03.2026 17:30

HOK-Elannon mukaan vartijat toimivat viikonloppuna ohjeiden mukaan ottaessaan kiinni Stockmannilla kalaostoksilla olleen kokin. Yritys on valmis käymään tapauksen vielä erikseen läpi asiakkaan kanssa. Vartijat ottivat viikonloppuna kiinni palkitun helsinkiläisravintolan kokin Stockmannilla, kun hän oli ostamassa kalaa tavaratalon alakerrassa sijaitsevasta Food Market Herkusta. Herkun omistaa HOK-Elanto. Ulkomaalainen kokki työskentelee Helsingin kaupunginvaltuutetun Sari Helinin ja hänen miehensä, keittiömestari Ilkka Lääverin Le Ankka -ravintolassa. Ostoksille kiirehtinyt kokki oli Helinin mukaan kuvitellut, että kalan voi maksaa tavaratalossa millä tahansa kassalla ja lähtenyt Herkusta yläkertaan rahat taskussaan. Tässä vaiheessa vartija otti hänet kiinni. Paikalle kutsuttiin myös poliisi. Mies yritti selittää tilannetta ja pyysi henkilökuntaa ottamaan yhteyttä myös Le Ankkaan, mutta selitykset eivät kiinnostaneet. Mies sai lähes 300 euron sakot. Sari Helinin mukaan Herkun vuorovastaava ja järjestyspuolen vuoroesimies vastasivat myös hänelle pilkallisesti, kun hän yritti selvittää asiaa puhelimessa. Lopuksi he Helinin mukaan löivät luurin hänen korvaansa. Helin pohti MTV Uutisten haastattelussa, miksi ensireaktio oli rangaistus ja pilkka, eikä tilanteen aito selvittäminen.

Hän miettii myös sitä, olisiko kassasta erehtyneen kalan ostajan kohtelu ollut samanlaista, jos hän olisi ollut suomalainen tai esimerkiksi Louis Vuitton -laukku kainalossaan shoppaillut turisti.

"Vartijoiden ohjeistus on pysäyttää henkilö"

MTV Uutiset pyysi Stockmannilta ja S-ryhmältä kommenttia tapauksesta lauantaina. Molempien viestinnöistä vastattiin tänään maanantaina.

HOK-Elannon viestinnän mukaan vartijat toimivat tilanteessa ohjeistuksen mukaan. Stockmannin ja Food Market Herkun vartioinnista vastaa Stockmann Security Services, joka on Stockmannin oma vartiointiliike.

– Tilanteessa, jossa asiakas poistuu myymälästä maksamatta mukanaan olevia tuotteita, on vartijoiden ohjeistus pysäyttää henkilö ja ilmoittaa asiasta aina poliisille, Annika Ryynänen HOK-Elannon viestinnästä kommentoi.

– Yleinen toimintamallimme on, että ilmoitamme kaikki myymälävarkaudet ja näpistykset sekä niiden epäilyt poliisille. Viranomainen arvioi tapauskohtaisesti, millaisiin jatkotoimenpiteisiin on tarve ryhtyä.

Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon johtaja Mariela Nortama kertoi viestinnän välityksellä olevansa tietoinen Herkun tiloissa tapahtuneesta tilanteesta.

Hänen mukaansa Stockmann ei voi kuitenkaan kommentoida HOK-Elannon tai muiden vuokralaistensa liiketoimintaa tai sen puitteissa tapahtuvia asioita.

– Emme myöskään voi kommentoida viranomaisten päätöksiä tai niihin liittyneitä tapahtumia tai yksityiskohtia, hän totesi.

Nollatoleranssi syrjinnälle

Niin HOK-Elannosta kuin Stockmanniltakin vakuutettiin, että niiden liikkeissä syrjintä on ehdottomasti kielletty.

– Olemme sitoutuneet toimimaan syrjimättömästi ja yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaisesti. Suhtaudumme tämän kaltaisiin palautteisiin erittäin vakavasti, HOK-Elannon Annika Ryynänen sanoi viestissään.

– Olemme käyneet tapahtuneen sisäisesti läpi, emmekä ole havainneet, että henkilökuntamme tai vartiointiliike olisi toiminut väärin tai syytöksissä kuvatulla tavalla.

Ryynäsen mukaan yritys ei voi käsitellä yksittäisiä tilanteita tämän yksityiskohtaisemmin julkisuudessa, mutta on halukas käymään asiaa tarvittaessa asianomistajan kanssa vielä tarkemmin yhdessä läpi.

Stockmannilta Mariela Nortaman totesi yleisellä tasolla, että Stockmannin periaatteisiin kuuluu kohdella kaikkia tavaratalossa asioivia yhdenvertaisesti.

– Turvallinen asiointikokemus on meille ehdoton lähtökohta, ja haluamme, että jokainen tuntee olonsa tervetulleeksi meille.

Kati Hyttinen MTV Uutiset