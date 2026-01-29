Idänsuhteiden perinne teki Venäjän vaikuttamisesta Suomeen helpompaa vielä 2000-luvulla, mutta miten Suomi on selviytynyt Venäjän vaikuttamisesta?
Tähän kysymykseen etsitään vastausta MTV Katsomon Asian ytimessä- ohjelmassa tänään kello 19.30. Jakson voit katsoa täältä.
Juuri julkaistun raportin mukaan Venäjän Suomeen kohdistamat vaikuttamisyritykset hyötyivät maiden kahdenvälisten suhteiden perinteestä vielä 2000-luvulla.
Varovaisuus Venäjään liittyvistä uhkista keskusteltaessa ja pyrkimys yksimielisyyteen ulkopolitiikassa vaikuttivat siihen, ettei Venäjän vaikuttamista havaittu.
Venäjän laaja-alaisen vaikuttamisen voi tutkijoiden mukaan odottaa jatkuvan vähintään nykyisellään ja sisältävän myös suorempaa painostusta.