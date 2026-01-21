Onko Trumpin Yhdysvallat ylittänyt rajan ja miten Euroopan tulisi toimia, kysytään Asian ytimessä -ohjelmassa keskiviikkona.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui tänään Maailman talousfoorumin kokouksessa Sveitsin Davosissa.

Puhe keskittyi Amerikka ensin -politiikkaan ja siinä käsiteliin myös Grönlantia ja Venezuelaa. Lue puheesta tarkemmin täältä.

Puheessa Trump sanoi kunnioittavansa grönlantilaisia ja tanskalaisia.

– Mikään maa tai maiden joukko ei ole kykenevä turvaamaan Grönlantia, paitsi Yhdysvallat, Trump sanoi.

– Toisen maailmansodan jälkeen annoimme Grönlannin takaisin Tanskalle. Miten tyhmiä olimmekaan, ja miten kiittämättömiä he ovatkaan nyt, presidentti jatkoi.

Yhdysvaltain historian dosentti ja poliittisen historian professori Markku Ruotsila arvioi keskiviikkona Asian ytimessä -ohjelmassa Trumpin puhetta ja sitä, mihin Euroopan pitäisi vetää raja presidentin suhteen ja mitä se tarkoittaisi.

Katso Asian ytimessä -lähetys suorana MTV Katsomossa kello 19.30 ja jälkikäteen täältä .