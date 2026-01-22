Miksi Trump muutti mielensä, kysytään MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa torstaina.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi myöhään keskiviikkona peruneensa alustavan Grönlanti-sovun myötä tullit, joiden oli määrä tulla voimaan 1. helmikuuta. Tullit koskivat Suomea ja seitsemää muuta valtiota.

Davosissa Trumpin kauhulla odotettua puhetta ja sen jälkipyykkiä seurannut ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) on kovien kysymysten edessä MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa torstaina kello 19.30. Voit katsoa ohjelman suorana täältä.

0:37 Tämä oli Trumpin Davos-puheen pysäyttävin hetki.

Miksi Trump muutti mielensä, mikä on Suomen rooli arktisen turvallisuuden takaamisessa ja miten iso ryppy Euroopan ja Yhdysvaltojen rakkauteen on syntynyt Grönlanti-kriisin myötä?

Muun muassa näitä asioita kysytään illan ohjelmassa ulkoministeriltä, joka pääsee myös arvioimaan Ukrainan kohtaloa Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin tavattua tänään Davosissa.

Katso Asian ytimessä -lähetys suorana MTV Katsomossa kello 19.30 ja jälkikäteen täältä .