Kansannousua yritetään tukahduttaa väkivallalla – nähdäänkö Iranissa vallankumous, Ali Jahangiri?
Iranissa hallintoa vastustavat mielenosoitukset jatkuvat jo kolmatta viikkoa ja tiedot kuolonuhreista vaihtelevat sadoista jopa tuhansiin.
Kysymme tänään tunnetuilta Suomessa asuvilta iranilaistaustaisilta, mitä he ajattelevat maan tilanteesta, mitä Yhdysvaltojen väliintulosta voisi seurata – ja kaatuuko maan islamistinen hallinto.
Nähdäänkö Iranissa vallankumous? Asian ytimessä -ohjelman vieraana tiistaina 13. tammikuuta juontaja, koomikko ja K-kauppias Ali Jahangiri.
