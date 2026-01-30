Ahtisaari vahvistaa Ylelle tavanneensa Epsteinin kerran Joi Iton aloitteesta ja hänen mukanaan.

Ylen mukaan Marko Ahtisaaren nimi esiintyy Jeffrey Epsteiniin liittyvissä asiakirjoissa, jotka Yhdysvaltain oikeusministeriö julkaisi perjantaina. Yli kolme miljoonaa sivua käsittävä aineisto sisältää muun muassa tuhansia videoita ja kuvia kuolleesta seksuaalirikollisesta.

Asiakirjoissa Ahtisaaren nimi mainitaan pääomasijoittaja Joi Iton ja Epsteinin välisessä sähköpostiviestinvaihdossa, jossa sovittiin tapaamisesta 24. marraskuuta 2013. Ajankohdan vahvistus lähetettiin viestien mukaan myös Ahtisaarelle.

Ahtisaari vahvistaa Ylelle tavanneensa Epsteinin kerran Joi Iton aloitteesta ja hänen mukanaan. Ahtisaaren mukaan kyseessä oli lyhyt ja yksittäinen tapaaminen, joka ei johtanut jatkoyhteyksiin, yhteistyöhön tai muuhun suhteeseen.

Hän painottaa, ettei ole ollut Epsteiniin missään muussa yhteydessä ennen tai jälkeen tapaamisen ja tuomitsee Epsteinin rikollisen toiminnan yksiselitteisesti.