Kuluttajariitalautakunta suositti maaliskuisessa päätöksessään, että myyjäliike purkaa autokaupan.

Kuluttaja osti myyjäliikkeeltä vuoden 2022 huhtikuussa 2015 käyttöönotetun Mercedes-Benzin B 250 e -mallin henkilöauton hintaan 22 049 euroa.

Kaupantekohetkellä auton matkamittarissa oli 51 000 kilometriä. Kauppaa rahoitettiin osamaksusopimuksella. Kuluttaja vaati myyjäliikkeeltä kaupan purkamista.

Kaupan osapuolet olivat eri mieltä siitä, onko kyseessä myyjän vastuulla olevan kaupan kohteen virhe ja mikä on myyjän vastuun määrä.

Ostajan perustelut

Perusteluissaan kaupan purkamiselle kuluttaja mainitsi reilun 18 000 euron suuruisen korvausvaatimuksen, johon sisältyy 6 600 euroa puuttuvien huoltojen perusteella, 1 000 euroa vahinkohistorian perusteella ja 11 000 euroa sähkömoottorin korjaustarpeen perusteella.

Vaatimus kaupan purkamiseen perustui autossa ilmenneeseen korjaustarpeeseen ja myyjän antamiin virheellisiin tietoihin, sanotaan kuluttajan perusteluissa.

Kuluttaja esitti vaatimuksen myös vuosihuollon liki 600 euron suuruisten kulujen korvaamisesta, sillä autoa ei voinut käyttää normaalisti. Lisäksi kuluttaja vaati 200 euroa lämmityslaitteen vikaselvityksestä.

Kuluttajan perusteluissa sanotaan, että myyjän tekemän tarjouksen mukaan autossa piti olla sähköinen merkkiliikkeen huoltokirja, tätä kuluttaja ei kuitenkaan nähnyt kauppaa tehdessään.

Myöhemmin kuluttaja kertoo saaneensa tietää, että huolto-ohjelman mukaisesta seitsemästä huollosta oli tehty vain kolme ennen kauppaa, ja viimeinen huolto oli yli 700 päivää myöhässä.

Auton huoltoväli on 25 000 kilometriä tai yksi vuosi.

Käytettyjen autojen vikojen piilottelusta tuli älähdys. Juttu jatkuu videon alla.

Kuluttajavirastolta tuli sapiskaa käytettyjen autojen myyjille.

Myyjä lupasi maksaa seuraavan huollon. Huoltojen suorittaminen oikea-aikaisesti on tärkeää korkeajänniteakun toiminnan kannalta, sillä kuivapanokset vaativat vaihtamista.

Ajotietokoneen huoltolaskuri ei toiminut oikein, joka johtui korkeajänniteakun pitkäaikaisesta irrottamisesta mahdollisesti kolarivaurion aikana, kuluttaja totesi.



Myyjä sanoi kysyttäessä, että autolla ei ole kolarihistoriaa. Car Verticalin raportti sanoi kuitenkin toista, kuluttaja kertoi.

Kuluttajan mukaan auton sähkömoottori vikaantui, kun hän oli ajanut autolla 26 000 kilometriä. Kuluttaja totesi virheen vuoden 2024 kesäkuussa ja ilmoitti siitä muutaman päivän sisällä.

Kuluttaja totesi myös, että auton akku ei enää latautunut pakkasella.

Ratkaisupyynnön liitteenä on muun muassa auton huoltotietoja, myyjäliikkeen tarjous, jossa mainitaan sähköinen merkkiliikkeen huoltokirja ja Car Verticalin raportti.

Myyjän kiisti vaatimuksen

Myyjä kiisti kuluttajan vaatimuksen vedoten auton ikään.

Perusteluissaan myyjä totesi, että asiakas ilmoitti auton sähkömoottorin viasta ja huoltohistoriasta yli kahden vuoden kuluttua kaupasta.

Myyjäliike tarjoutui alussa maksamaan sähkömoottorin vaihtokuluista 8 000 euroa ja myöhemmin 10 000 euroa, sittemmin tarjous ei ollut enää voimassa.

Myyjän mukaan autoa ei myyty täydellisellä huoltokirjalla, mutta siksi myyjä tarjoutui maksamaan 1 000 euroa.

Myyjä totesi, että autolle on jossain vaiheessa tapahtunut "pieni kosmeettinen vahinko". Myyjä on arvioinut, että lämmittimen vika on aiheutunut normaalista kulumisesta.

Kuluttajalle on myyjän mukaan esitetetty vaihtoehtoista ja halvempaa korjaamoa, jonka maksu olisi ollut noin 1 500 euroa.

Ratkaisun perustelut

Lautakunta katsoi asiassa näytetyn, että autossa on ilmennyt kallis ajosähkömoottorin korjaustarve.

Lautakunnan mukaan ei ole syytä epäillä, että rikkoutuminen olisi aiheutunut tapaturmaisesti tai ostajan toiminnan vuoksi.

Autoa myytiin merkkiliikkeen huoltokirjalla. Sen vuoksi kuluttajalla on ollut perusteltu syy olettaa, että määräaikaishuollot olisi tehty ainakin pääosin valmistajan huolto-ohjelman mukaisesti.

Huolloissa oli kuitenkin suuria puutteita, millä on todennäköisesti ollut vaikutusta auton kestävyyteen ja myyntiarvolle.

Kaupan kohde oli siten virheellinen kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla tavalla.

Mainitut kolarivauriot ovat olleet ilmeisen vähäiset, ja lautakunnan arvion mukaan niillä ei ole todennäköisesti ollut merkitystä auton kestävyyden ja arvon kannalta. Eli tältä osin virhe jäi näyttämättä.

Lautakunnan mukaan muutoin autossa ilmenneellä virheellä on ollut olennainen merkitys sen arvon ja käyttökelpoisuuden kannalta. Myyjä ei ole myöskään korjannut virhettä kohtuullisessa ajassa.

Lautakunta toteaa, että kuluttajalla on oikeus purkaa kauppa. Myyjän on palautettava kauppahinta, osamaksusopimuksen kulut ja maksettava palautettavalle summalle tuottokorkoa.

Lisäksi myyjäliikkeen on korvattava 200 euron kulut vikaselvityksestä.

Kuluttajalle on sitä vastoin syntynyt autosta käyttöhyötyä, josta on maksettava myyjälle korvaus.

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut ovat suosituksia, eikä niitä ole pakko noudattaa.