Ostaja ajoi 46 000 kilometriä ja halusi purkaa autokaupat – näin kuluttajariita ratkesi

Auton ostajalla oli kuluttajariitalautakunnan mukaan oikeus perua kaupat, vaikka hän oli ajanut autolla jo kymmeniä tuhansia kilometrejä. Hänen ei myöskään tarvitse maksaa myyjälle korvausta auton käytöstä.

Kuluttajariitalautakunta päätyi suosittamaan kauppojen perumista käytetyn pakettiauton tapauksessa.

Riita koski vuonna 2009 käyttöönotettua Mercedes-Benz Sprinter -pakettiautoa. Autolla oli ostohetkellä ajettu 480 000 kilometriä.

Ei nähnyt autoa ennen ostamista

Ostaja ei käynyt autoliikkeessä eikä muutoinkaan nähnyt autoa "livenä" ennen ostamista. Auto luovutettiin hänen edustajalleen myyjäliikkeen osakkaan kotipihassa. Kauppasopimusta ei ostajan mukaan esitelty tai käyty läpi.

Auto ostettiin heinäkuussa 2023. Kuluttaja vaati kaupan perumista huhtikuussa 2025. Mittarissa oli tuolloin yli 524 000 kilometriä.

– Myyjän toiminnan takia moottorin vianselvitys ja korjaus ovat viivästyneet ja moottori on rikkoutunut. Kuluttaja on tehnyt autolle parannuksia, kuluttajariitalautakunta kuvailee.

"Myyjä ei ole tiennyt, että kyse olisi etäkaupasta"

Myyjä kiisti kuluttajan vaatimuksen. Hän kertoo, että asiakas osti auton liikkeestä ja allekirjoitti sopimuksen sähköisesti.

– Tämän jälkeen auto on ollut kuluttajalla koeajossa yli viikon ennen lopullista neuvottelua ja kaupantekoa. Myyjä ei ole tiennyt, että kyse olisi etäkaupasta, minkä vuoksi sen ehtoja ei ole annettu kuluttajalle. Myyjä ei ole esitellyt autoa muualla kuin liikkeen pihassa eikä autoa ole toimitettu kuluttajalle, lautakunta kuvaa myyjän kantaa.

– Kuluttaja on ajanut autolla noin 46 000 kilometriä ja ilmoittanut sitten auton moottorin rikkoutuneen. Kuluttajan vaadittua kaupan purkua myyjä on tarjonnut autoon uutta moottoria, mutta kuluttaja on kieltäytynyt tarjouksesta. Kuluttajan vaadittua kaupan peruuttamista myyjä on hyväksynyt peruuttamisen, vaikka auton moottori oli rikkoutunut, ja [myyjä oli] vaatinut korvausta kuluttajan saamasta käyttöhyödystä 0,13 euroa kilometriltä. Myyjä viittaa osamaksusopimukseen, jossa mainitaan sopimuksen peruuttamisesta.

"Kuluttaja ei voi todistaa sitä, ettei ole asioinut myyjän toimitilassa"

Ratkaisussa oleellista oli muun muassa se, onko auton osto tapahtunut etämyyntisopimuksella.

Siitä, että asiakas oli valtuuttanut edustajan puolestaan noutamaan auton koeajoon, ei ollut kiistaa. Osapuolet olivat erimielisiä siitä, onko kauppa tehty ja auto haettu koeajoon myyjän toimitiloista.

Lautakunnan mukaan myyjällä olisi sekä mahdollisuus että velvollisuus kaupan dokumentoimiseen.

– Voidaan yleisesti katsoa myyjällä olevan myös todistustaakka kaupan luonteesta, sillä kuluttaja ei voi todistaa sitä, ettei ole asioinut myyjän toimitilassa, lautakunta kuvaa.

– Asiassa ei ole edes väitetty, että kuluttajan edustaja olisi auton koeajoon hakiessaan neuvotellut myyjän kanssa kauppasopimuksen ehdoista tai että hänellä olisi ollut valtuutus näin tehdä, eikä merkitystä näin ollen ole sillä, onko auto haettu myyjän toimitilasta vai muualta. Informatiivisuuden vuoksi lautakunta kuitenkin toteaa, että paikka, josta auto on haettu koeajoon, ei ole ollut myyjän toimitila, vaan yritystietojärjestelmän tietojen perusteella kyseessä on ollut myyjän postiosoite.

Myyjä ja ostaja olivat neuvotelleet sopimuksesta etäviestimien välityksellä. Näyttöä ei ollut siitä, että osapuolet olisivat esimerkiksi sopineet kauppahinnasta tai allekirjoittaneet sopimusta ollessaan läsnä toistensa seurassa.

– Näin ollen lautakunta katsoo, että tehty kauppasopimus ja siihen liittyvä osamaksusopimus ovat etäsopimuksia.

Näin lautakunta ratkaisi

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua kauppasopimuksessa tavaran vastaanottamisesta.

Jos myyjä kuitenkaan ei ole antanut kuluttajalle tiedoksi peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevia ehtoja, määräaikaa ja menettelyä, peruuttamisaika päättyy 12 kuukauden kuluttua.

Todistustaakka siitä, että tiedot on annettu, lankeaa elinkeinonharjoittajalle eli myyjälle.

– Koska myyjä ei ole näyttänyt, että kuluttajalle olisi muutoinkaan annettu edellä viitattuja peruuttamisoikeutta koskevia tietoja, on sopimuksen peruuttamisaika ollut edellä mainitun 14 päivän lisäksi 12 kuukautta auton vastaanottamisesta. Lautakunnalle toimitetun selvityksen mukaan kauppakirja on päivätty 7.7.2023 ja muun selvityksen puuttuessa lautakunta katsoo kuluttajan varsinaisesti vastaanottaneen auton tuolloin. Kuluttaja on ilmoittanut peruuttavansa sopimuksen 15.4.2024. Näin ollen kuluttaja on ilmoittanut kaupan peruuttamisesta peruuttamisajan puitteissa.

Näyttöä ei löytynyt siitä, että kuluttajalle olisi annettu laissa edellytetyt tiedot palauttamiskustannusten maksuvelvollisuudesta tai niiden määrästä.

– Täten lautakunta katsoo, että kuluttajan ei tule vastata auton palauttamisesta johtuvista välittömistä kuluista.

– Myyjän tulee vastata osamaksusopimuksen peruuntumiseen liittyvistä järjestelyistä suhteessa kaupan rahoittaneeseen rahoitusyhtiöön. Kuluttajan tulee palauttaa auto myyjälle viivytyksettä myyjän kustannuksella, jollei tämä nouda autoa itse.

Lähde: Kuluttajariitalautakunta