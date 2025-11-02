Juuri nyt Avaa

Tutkijat käyttivät kokeessaan 27-tuumaista 4K-näyttöä, jota kyettiin liikuttamaan sujuvasti eteenpäin ja taaksepäin katsojasta. Kokeiluun osallistuneilla 18 henkilöllä oli normaali näkökyky.

– Tietyltä katseluetäisyydeltä tarkkailtuna ei ole merkitystä, kuinka monta pikseliä näyttöön lisätään. Se on mielestäni hukkaan heitettyä, koska ihmisen silmät eivät voi havaita sitä, toteaa tohtori Maliha Ashraf Cambridgen yliopistosta.

Tutkijoiden mukaan keskikokoisessa olohuoneessa 8K- tai edes 4K-näytöt eivät tarjoa silmin havaittavissa olevaa parannusta verrattuna heikommalla tarkkuudella toimivaan 2K-tason näyttöön. Syy on siinä, että ihmisen silmän tarkkuudella on rajansa.

Vastaus on, että supertarkan television hankinta ei välttämättä kannata. Tätä mieltä ovat ainakin Cambridgen yliopiston ja Facebookin omistaman Metan tutkijat. Aiheesta uutisoi The Gurardian verkkosivuillaan .

Uuden television hankintaa pohtiva saattaakin harkita sitä, olisiko nyt järkevää hankkia mahdollisimman tarkka töllötin.

Vuosia sitten FullHD-televisiot (resoluutio 1920 x 1080 pikseliä) olivat kova sana, sitten tulivat UHD- (3840 X 2160 pikseliä) ja 4K-televisiot (4096 x 2160 pikseliä). Nykyisin markkinoilla on jo 8K-televisioita, joiden tarkkuus on huimat 7680 x 4320 pikseliä.

Järkevä resoluutio riippuu television koosta ja katseluetäisyydestä. Kun silmän tarkkuuden rajat ylitetään, ei ole mitään hyötyä, vaikka näyttöön tungettaisiin äärettömästi pikseleitä.

Tulosten perusteella tutkijat laativat kaavion, jossa on ilmoitettuna eri näytön koot ja katseluetäisyydet. Kaavioon on yhdistetty lähimmät resoluutiot, jotka yltävät (tai ylittävät) ihmisen näkökyvyn rajoille.

Tutkijat laativat myös verkossa toimivan resoluutiolaskimen , josta voi tarkistaa miten näytön koko, resoluutio sekä katseluetäisyys vaikuttavat toisiinsa. Laskimen mukaan esimerkiksi 8K-materiaalia 75-tuumaisella 4K-televisiolla katsellessa kolmen metrin etäisyydeltä vain yksi prosentti katsojista kykenisi huomaamaan eron vastaavaan aitoon 8K-näyttöön verrattuna.

– Jos jollakin on jo 44-tuumainen 4K-televisio, jota katsellaan 2,5 metrin päästä, niin siinä on jo enemmän yksityiskohtia, kuin silmä kykenee erottamaan. Samankokoiseen 8K-televisioon päivittäminen ei tulisi näyttämään yhtään sen tarkemmalta, Ashraf toteaa.