Suuret televisiot ovat jo useiden vuoden ajan olleet normaali näky ihmisten olohuoneissa. Samaan aikaan televisioiden tarkkuus on noussut huimasti.
Vuosia sitten FullHD-televisiot (resoluutio 1920 x 1080 pikseliä) olivat kova sana, sitten tulivat UHD- (3840 X 2160 pikseliä) ja 4K-televisiot (4096 x 2160 pikseliä). Nykyisin markkinoilla on jo 8K-televisioita, joiden tarkkuus on huimat 7680 x 4320 pikseliä.
Uuden television hankintaa pohtiva saattaakin harkita sitä, olisiko nyt järkevää hankkia mahdollisimman tarkka töllötin.
Vastaus on, että supertarkan television hankinta ei välttämättä kannata. Tätä mieltä ovat ainakin Cambridgen yliopiston ja Facebookin omistaman Metan tutkijat. Aiheesta uutisoi The Gurardian verkkosivuillaan.
"Hukkaan heitettyä"
Tutkijoiden mukaan keskikokoisessa olohuoneessa 8K- tai edes 4K-näytöt eivät tarjoa silmin havaittavissa olevaa parannusta verrattuna heikommalla tarkkuudella toimivaan 2K-tason näyttöön. Syy on siinä, että ihmisen silmän tarkkuudella on rajansa.
– Tietyltä katseluetäisyydeltä tarkkailtuna ei ole merkitystä, kuinka monta pikseliä näyttöön lisätään. Se on mielestäni hukkaan heitettyä, koska ihmisen silmät eivät voi havaita sitä, toteaa tohtori Maliha Ashraf Cambridgen yliopistosta.
Tutkijat käyttivät kokeessaan 27-tuumaista 4K-näyttöä, jota kyettiin liikuttamaan sujuvasti eteenpäin ja taaksepäin katsojasta. Kokeiluun osallistuneilla 18 henkilöllä oli normaali näkökyky.