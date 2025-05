Myyjä ei hyväksynyt hiustenpidennysten palautusta – kuluttajariitalautakunta kiinnitti huomiota tilausehtoihin

Kuluttajariitalautakunta arvioi, oliko hiustenpidennyksiä tilanneella kuluttajalla 14 päivän palautusoikeus.

Kuluttajan ja myyjäliikkeen välille tuli kiistaa siitä, oliko hiustenpidennyksillä palautusoikeus, kun pakkaus oli avattu. Kuluttajariitalautakunta arvioi tapausta.

Verkkokaupasta tilatut hiustenpidennykset eivät olleet mieleen

Kesäkuussa 2023 kuluttaja tilasi verkkokaupasta hiustenpidennykset. Kuluttaja avasi tuotepakkauksen nähdäkseen, millaiset pidennykset olivat.

Hiukset oli pakattu laatikkoon, jossa oli kirkas muovi-ikkuna, ja itse hiukset olivat valkoisen verkkopussin sisällä.

Hiuksiin tyytymätön kuluttaja palautti tuotteen.

Myyjäliike ei hyväksynyt palautusta, sillä pakkaus oli avattu. Kuluttajan näkemyksen mukaan hän ei kuitenkaan olisi voinut tutustua tuotteeseen ilman pakkauksen avaamista. Kuluttaja kertoi palauttaneensa tuotteen käyttämättömänä ja muistuttaa, ettei kyse ole hygieniatuotteesta.

Elinkeinoharjoittaja vetosi siihen, että pakkauksen sinetti eli tarra laatikon sivussa oli irrotettu. Kuluttajan mukaan hän ei kuitenkaan olisi voinut nähdä hiuksia ilman pakkauksen tarran irrottamista, eikä tarrassa ollut mainintaa siitä, että se olisi sinetti, jonka irrottaminen vaikuttaisi palautusmahdollisuuteen.

Pakkauksessa oli kuitenkin toinen tarra, jossa tällainen maininta oli, eikä kuluttaja koskenut siihen.

Kuluttaja vaati myyjäliikettä palauttamaan hänelle tuotteen kauppahinnan.

Myyjä kiisti vaatimukset

Myyjä vetosi tilanteessa tilausehtoihinsa, joissa luki: "Voidaksemme hyväksyä palautuksesi, tuotteiden tulee olla avaamattomia ja käyttämättömiä. Tuote tulee lähettää takaisin täysin samassa kunnossa ja määrässä, kuin toimitettaessa. Tuotteen tulee olla pakattuna alkuperäispakkauksessa ja mahdollisten sinettien tulee olla ehjiä."

Palautusehtoja myyjä perusteli tuotteen jälleenmyyntiarvolla. Koska tuotteen valmistaja oli sinetöinyt tuotteen tarralla, ei kuluttajalla myyjän mukaan ollut peruutusoikeutta, sillä se oli avattu.

Näin kuluttajariitalautakunta arvioi

Kuluttajariitalautakunta muistuttaa, että kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta.

Edellä mainittua peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos sinetöitynä toimitettu tavara, jota ei terveydellisistä tai hygieniasyistä voida palauttaa, on avattu. Tällaisia tavaroita voivat olla esimerkiksi piilolinssit, kosteusvoiteet ja lääkkeet. Ennen etäsopimuksen tekemistä kuluttajalle pitää antaa tieto peruuttamisoikeuden puuttumisesta tai siitä, milloin sen voi menettää.

Kuluttajan puolestaan pitää pitää tavara muuttumattomana, kunnes on päättänyt pitää sen. Jos kuluttaja on jo ottanut tavaran käyttöön ja peruuttaa vasta sitten sopimuksen, hänen on vastattava sen arvon alentumisesta. Tavaraa ei kuitenkaan katsota otetuksi käyttöön, jos kuluttaja on käsitellyt tavaraa vain siten kuin on tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi.

Voiko pilalle menneestä lomasta saada korvauksia? Juttu jatkuu videon alla.

8:32 Haastattelussa muun muassa toimittaja Sari Korpela, jonka lomalla maastopalo alkoi roihuta. Saako lomasta korvauksia? Sen kertoo kuluttajariitalautakunnan päätoiminen puheenjohtaja Pauli Ståhlberg.

Kuluttajariitalautakunnan pöydällä olleessa riita-asiassa lautakunnalle oli toimitettu elinkeinonharjoittajan tilausehdot, joiden mukaan palautuksen hyväksymistä varten tuotteiden tulee olla avaamattomia ja käyttämättömiä. Tuote tulee lähettää takaisin täysin samassa kunnossa kuin toimitettaessa. Tuotteen tulee olla pakattuna alkuperäispakkauksessa ja mahdollisten sinettien tulee olla ehjiä.

Lautakunta kiinnitti huomiota siihen, että toimitusehdoissa oli ehtoja, joilla poiketaan kuluttajan vahingoksi kuluttajasuojalain säännöksistä. Niinpä ne ovat mitättömiä.

Lautakunta muistuttaa, että kuluttajan pitää voida nähdä ostamansa tuote selkeästi, jotta tuotteen ominaisuuksia ja toimivuutta voi ylipäänsä arvoida.

Saamiensa tietojen nojalla lautakunta pitää ilmeisenä, että tässä tapauksessa kuluttaja ei olisi voinut nähdä tuotetta selkeästi ilman pakkauksen avaamista. Kuluttaja ei ollut avannut sinettiä, jossa erikseen mainittiin avaamisen johtavan siihen, ettei tuotetta voisi enää palauttaa.

Lautakunta katsoo toukokuussa antamassaan ratkaisussa yksimielisesti, että kuluttajalla oli oikeus peruuttaa etäkauppa. Se suosittaa, että myyjäliike palauttaa kuluttajalle tuotteen hinnan 48,50 euroa.

Lautakunnan ratkaisut ovat suosituksia.

Lue myös:

Lähde: Kuluttajariitalautakunta