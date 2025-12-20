Helsinki-Vantaalla eilen tapahtuneesta onnettomuudesta ei ole vielä tehty varsinaista tutkintapäätöstä.
Onnettomuustutkintakeskus Otkes ei ole vielä päättänyt, aloittaako se varsinaisen tutkinnan eilisestä onnettomuudesta Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Asiasta kertoo Otkesin viestinpäällikkö Tiina Bieber STT:lle.
Onnettomuudessa lähdössä ollut matkustajakone törmäsi työntötraktoriin. Henkilövahinkoja ei tapahtunut.
Otkes on saanut onnettomuuden paikkatutkinnan valmiiksi. Seuraavaksi koneen tallentimet lähtevät purettaviksi Otkesin kollegavirastoon todennäköisesti joko Saksaan tai Ranskaan.
Bieber sanoo, että Otkes tekee tutkintapäätöksen vasta joulun jälkeen.