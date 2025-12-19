Helsinki-Vantaan lentoasemalla työntötraktori on törmännut lentokoneeseen.
Keski-Uusimaan pelastuslaitos kertoo, että ennen puoltapäivää sattuneessa törmäyksestä ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Lentokenttäoperaattori Finavian viestinnästä kerrotaan STT:lle, että työntötraktori törmäsi lentoyhtiö SAS:n matkustajakoneeseen, joka oli lähdössä Kööpenhaminaan.
Finavian mukaan tapahtumankulkua selvitetään. Törmäyksestä on ilmoitettu Onnettomuustutkintakeskukselle, ja poliisi on paikalla selvittämässä asiaa.